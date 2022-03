Adrilles faz gesto apontado como saudação nazista. Comentarista foi demitido da Jovem Pan após repercussão do caso - Reprodução

Publicado 24/03/2022 11:00

Rio - Cerca de 40 dias após ser "demitido" da Jovem Pan por fazer um gesto associado ao nazismo durante um telejornal, Adrilles Jorge foi recontratado pela emissora. O ex-BBB voltará a ocupar o cargo de comentarista do "Morning Show", que também voltará a ser transmitido na TV, a partir de segunda-feira.

De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, do "Uol", Adrilles seguiu recebendo pagamento mesmo após a "demissão" e continuou frequentando as dependências da Jovem Pan no período de afastamento. Ainda de acordo com o colunista, ele apenas ganhou uma "folga remunerada" até que o assunto saísse da mídia.

A decisão de trazer Adrilles de volta teria partido de Antônio Augusto do Amaral Carvalho Filho, o Tutinha, dono da Jovem Pan. Por gostar dos posicionamentos e da postura polêmica de Adrilles, o dono da emissora teria fechado um novo acordo com o comentarista.

Relembre o caso

Adrilles participava do programa "Opinião", comandado por William Travassos. O assunto em pauta era a declaração nazista feita por Monark no podcast "No Flow" e seu consequente afastamento da atração. Após uma discussão sobre o tema, Adrilles fez um gesto com a mão, que foi interpretado como apologia ao nazismo. "Surreal", disse Travassos enquanto Adrilles falava.