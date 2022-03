Givaldo Alves fez sexo com mulher casada - Reprodução

Publicado 25/03/2022 10:47 | Atualizado 25/03/2022 10:55

Rio - Um trecho de uma entrevista da Band em que o morador de rua Givaldo Alves, de 48 anos, relata com riqueza de detalhes a relação sexual que teve com uma mulher casada, no Distrito Federal, na última semana, vazou nas redes sociais . Em comunicado enviado à imprensa, a emissora esclareceu que o conteúdo não foi ao ar na televisão e que abriu um processo de investigação para descobrir o responsável pelo vazamento.

"Diante da repercussão do vídeo que circula na internet de uma entrevista do morador de rua que foi espancado por um personal trainer que o acusa de ter abusado sexualmente de sua esposa, a Band esclarece que essa entrevista não foi ao ar. Trata-se de um trecho de uma gravação que vazou do sistema interno da emissora de maneira ilegal e mal-intencionada", diz a nota.

"Foi aberto um processo de investigação a fim de descobrir o responsável, que será devidamente punido. A Band repudia o compartilhamento do vídeo", conclui a emissora.

Relembre o caso

Um homem em situação de rua identificado como Givaldo Alves, de 48 anos, foi agredido pelo personal trainer Eduardo Alves, de 31, em Planaltina, no Distrito Federal, na semana passada . Em depoimento à Polícia Civil, Givaldo afirmou que a mulher do personal o convidou para "brincar" dentro do carro. Ele disse que não conhecia a mulher e que não sabia que ela era casada.

O personal disse que a esposa "sofreu violência sexual por um morador de rua". No entanto, a mulher admitiu, em áudios e à polícia, que o sexo foi consentido. O homem em situação de rua contou que a mulher parou o carro na rua e falou "vamos brincar". Givaldo, então, relatou que entrou no veículo e, durante o ato sexual, Eduardo invadiu o automóvel, dando início à briga.

Em vídeo publicado pelo personal nas redes sociais, ele afirmou estar preocupado com a saúde da mulher. O profissional de educação física também pediu que as pessoas parem de compartilhar "conteúdo ofensivo contra a honra da esposa". "Vejo que os fatos têm sido transmitidos de maneira errônea, sendo que, no momento, a preocupação deveria ser a saúde dela, até porque a mesma encontra-se internada", declarou Eduardo.