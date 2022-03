Lucas toma café com Ana Maria Braga - reprodução da TV Globo

Publicado 30/03/2022 10:25 | Atualizado 30/03/2022 10:53

Rio - Eliminado no paredão de terça-feira, Lucas tomou café da manhã com Ana Maria Braga no 'Mais Você', da TV Globo, nesta quarta-feira. Durante o bate-papo, o estudante de medicina falou sobre sua participação no 'Big Brother Brasil 22', seu affair com Eslovênia e o apelido de 'Barão da Piscadinha'.

Ao ver algumas imagens da casa mais vigiada do Brasil, Lucas destacou: "Já estou com saudade. Saudade de estar lá, de ficar com a Eslô, de viver esse jogo, esse sonho. Mas foi bom até onde durou", comentou. Ana perguntou do que ele sentia mais falta: "Com certeza da Eslô, porque ela foi meu porto seguro durante essas semanas. Se não fosse ela, não teria durado tanto, teria me perdido no jogo, das meninas, das pessoas que estavam mais próximas de mim. Até do paredão a gente sente falta, porque são emoções que a gente não vive aqui fora", afirmou.

Na atração, ele também explicou seu apelido de 'Barão da Piscadinha'. "Uma vez eu estava na festa com um amigo e ele me pediu pra fazer uma dancinha pra gente postar na rede social. Eu fiz: 'Eu?' Aproximei na câmera e dei uma piscadinha'. Nisso, eu postei e meus amigos no dia seguinte começaram a zoar. Levei na esportiva e dei continuidade na piscadinha". Ana reagiu: "É sedução?". Lucas se explicou: "Tem uma piscadinha para cada momento".

Em seguida, o estudante de medicina falou sobre a permanência de seu affair, Eslovênia, na casa. "Ela tem o Eli, que é o fiel escudeiro dela. Tem as meninas, ela se aproximou muito da Lina, que é uma mulher incrível. Lógico que nossa relação era forte, mas faltam 30 dias. E ela sabe que 30 dias passam rápido", disse.

Durante o bate-papo com Ana, Lucas refletiu sobre o que teria feito de errado para ser eliminado. "Não deu nada errado, deu até muito certo. Pela minha estratégia, que não foi nada pensada, buscava me movimentar pela coerência do meu coração. Se eu fizesse algo diferente, teria saído antes. A questão de estar no meu limite, quando você pensa que pessoas que não votariam você, podem votar em você. E como mais metade da casa votou em você e você não fez nada para aquelas pessoas, você pensa: 'Onde eu errei?'. Eu coloquei muito a relação acima do jogo". Em outro momento, ele destacou: 'Estou muito em paz com tudo o que eu fiz na casa".

O estudante de medicina ainda se divertiu ao comentar o apelido de 'Barão da Roubadinha', já que guardava vários produtos disponíveis pelo reality em sua mala. "O que acontece: eu pensei que ia sair na primeira semana. Peguei um protetor. Pensei que ia sair na segunda: peguei outro... Quando eu vi minha mala, falei: 'ih, caramba. Acho que está bom de protetor' e não tinha como devolver. É chato, né? É presente da Avon, a gente não devolve", disse ele, aos risos. "Minha mãe deve estar querendo me matar", completou.

Sobre o romance com Eslovênia fora da casa do 'BBB 22', Lucas avaliou: "Minha vida aqui vai estar um 'pouco correria', como eu estou com saudade de acordar cedo, dar uma nadada, voltar a minha rotina. Lógico que se pintar oportunidade de trabalho vou aproveitar. Vou esperar ela e aqui a gente vai tentar flexibilizar a agenda um do outro, ver as características, porque eu sou mais quieto e ela gosta mais de festa, um vai ter que ceder pra gente conseguir dar certo".