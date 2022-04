Silvia Abravanel se desculpa no encerramento do - Reprodução / SBT

Silvia Abravanel se desculpa no encerramento do Reprodução / SBT

Publicado 01/04/2022 13:41 | Atualizado 01/04/2022 13:43

Rio - Após quase 29 anos no ar, o "Bom Dia e Cia" do SBT chegou ao fim, na manhã desta sexta-feira (01). A apresentadora, Silvia Abravanel, aproveitou o encerramento do programa para se desculpar por ter manipulado a roleta, adulterando o prêmio de uma criança. Silvia afirmou que o erro não foi intencional e que entrará em contato com o menino para resolver o problema.

fotogaleria

"Desculpa por todos os nossos erros, inclusive eu cometi um erro gravíssimo ontem, impensado, e eu vou consertar esse erro hoje. Sem querer, eu parei a roleta do menino. Eu não sei nem por que eu fiz isso, mas eu vou corrigir esse erro. Viu, Pedro, que está me assistindo aí? Eu vou entrar em contato com você e a gente vai resolver essa situação", disse a apresentadora.

"Eu convido então você para vir brincar com a gente e comemorar nossa despedida, porque eu detesto despedidas. A gente deixa um até logo e até breve", acrescentou antes de começar a primeira brincadeira do último programa.