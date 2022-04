Linn da Quebrada no Mais Você - reprodução da TV Globo

Linn da Quebrada no Mais Vocêreprodução da TV Globo

Publicado 11/04/2022 10:05 | Atualizado 11/04/2022 11:04

Rio - Eliminada no paredão de domingo, Linn da Quebrada tomou café da manhã com Ana Maria Braga, no 'Mais Você', da TV Globo, na manhã desta segunda-feira. Durante o bate-papo, a cantora relembrou o discurso de Tadeu Schmidt, admitiu que está muito triste com sua saída do reality e brincou com a quantidade de seguidores que ganhou no Instagram.

"Ainda não sei dizer tudo o que estou sentindo. Fiquei muito triste, não vou mentir. Triste por sair neste momento, mas muito grata por tudo o que vivi dentro da casa, por ter conseguido passar por uma experiência no programa que me humaniza. Isso não é sobre mim, é sobre nós, o Brasil, como meu corpo atravessa o programa e que histórias eu consigo contar", começou ela.

"Não queria contar uma única história, até porque quando a gente fala sobre representatividade, isso é muito mais complexo, porque não tem como que eu sozinha consiga representar toda uma comunidade trans, LGBTQIA+. A representatividade tem que servir de trampolim pra outros objetivos, possibilidades. Na minha trajetória consegui contar um pouco disso, minha história e, talvez, isso possa contribuir pra gente poder contar tantas outras histórias. O que eu queria era sentir, viver, jogar. Pude errar e fazer outras coisas na casa e tiveram outras consequências. Com o discurso do Tadeu, me sinto aliviada. Sinto que eu posso ser acolhedora comigo também. Que eu posso ser generosamente cruel e cruelmente generosa com tudo o que eu vivi dentro da casa, porque foi lindo, intenso, o que eu pude fazer e estou muito feliz e grata", completou.

Na atração, ela ainda revelou se ficou surpresa com sua eliminação. "Surpreendeu ao mesmo tempo que eu já tinha cogitado. Quando a gente está no paredão, a gente não tem como passar de forma tranquila. É uma experiência perturbadora, um mix de sensações que passa na nossa cabeça. Nós, dentro da casa, já estávamos imaginando a disputa de forças entre os grupos ali dentro e o que esse paredão poderia significar. De certa forma, eu cogitava essa possibilidade (de sair), mas não queria acreditar. Eu ia continuar tentando, dando meu máximo pra poder avançar dentro da casa".

Com 2,8 milhões de seguidores no Instagram, Linn brincou: "Vamos subir pra três. É muito chique sentir que eu estou sendo amada. Não tem como não ser grata por tudo isso que eu vivi. Ser uma travesti, aqui no Brasil, e ter conseguido avançar esses 85 dias na casa, ter vivido tudo o que eu vivi, me exposto todos os dias em rede nacional e sair da casa e sentir que estou sendo amada. Isso não tem preço. A Anitta, Ana... Você viu as coisas que ela tava falando pra mim?", comentou.

Após ver um vídeo de Arthur Aguiar falando das brincadeiras entre ela e Paulo André, a cantora destacou: "Não sinto que eu avancei nesse lugar. Vou, inclusive, rever essas brincadeirinhas bobas e gostosas, que pra mim, pareciam muito saudáveis. Foi sempre com muito respeito", avaliou.

No bate-papo com Ana Maria Braga, Linn ainda desabafou sobre o fato de alguns brothers terem a chamado pelo pronome errado. "Fiquei triste. Outras pessoas já vinham errando o pronome ali no começo, na minha entrada no programa. O curioso é que eu fui pro programa porque eu queria viver, eu quero viver, sentir, ter outros problemas, além dos relacionados ao gênero e aos pronomes. Queria ali viver problemas relacionadas ao jogo. Quando eu me vejo, mais uma vez, tendo que me deparar com esse tipo de questão, fiquei pensando em uma maneira de enfrentar essa situação, mas de tornar ela mais leve pra mim. Só que quando eu deixava isso mais leve para outra pessoa, falando sobre esses erros e sendo pedagógicas, eu tornava essas questões pesadas para mim. Quando o Lucas, que era um parceiro, aliado, erra o pronome, aquilo me fere muito".