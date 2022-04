Lilian dos Anjos, mãe de Linn da Quebrada, participa do ’Encontro’ - Reprodução

Publicado 13/04/2022 12:30

Rio - Lilian dos Anjos, mãe de Linn da Quebrada, participou do "Encontro", programa apresentado por Fátima Bernardes, nesta quarta-feira. No bate-papo com a apresentadora, Lilian dos Anjos revelou que não erra mais o pronome da filha. Linn da Quebrada sofreu com os colegas de confinamento no "BBB 22", que costumavam usar o pronome masculino para se referir a ela.

"Não foi fácil, sabe? [Mas] hoje eu não me confundo mais, é 'ela' e acabou. Eu errei muitas vezes e ela sempre me chamava atenção", disse Lilian. "Quando alguém da minha família 'o Júnior', eu falo 'ele, não. Ela, por favor'. Eu que repreendo as pessoas agora", garantiu. "Muito emocionante ver você falando isso", disse Fátima Bernardes.

Durante sua participação no "BBB 22", Linn explicou ao apresentador Tadeu Schmidt e ao público em geral porque decidiu tatuar a palavra "ela" na testa. "Eu fiz essa tatuagem, na verdade, por causa da minha mãe, porque no começo da minha transição, minha mãe ainda errava e me tratava no pronome masculino. Eu falei: 'Mãe, eu vou tatuar 'ela' na minha testa, pra ver se a senhora não erra.' E acho que assim também é uma indicação para as outras pessoas. Então, ficou na dúvida, lê e vocês lembram que eu quero ser tratada nos pronomes femininos", disse na ocasião.