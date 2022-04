Pedro Scooby toma café da manhã com Ana Maria Braga - reprodução da TV Globo

Publicado 22/04/2022 10:08 | Atualizado 22/04/2022 11:04

Rio - Eliminado no paredão desta quinta-feira, Pedro Scooby tomou café da manhã com Ana Maria Braga, no 'Mais Você', da TV Globo, na manhã desta sexta-feira. Durante o bate-papo, o surfista falou sobre os planos para o Carnaval, brincou ao revelar que 'já tirou o atraso com a patroa', falou sobre sua participação no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, e a amizade com Paulo André e Douglas Silva.

"Corri para a folia dentro do quarto, com a patroa, para tirar o atraso. Foi (uma noite animada)", afirmou ele, que pretende ir para a Marquês de Sapucaí ver os desfiles das escolas de samba. "Vou para um camarote, todo ano. Sou muito fã do Carnaval. Torço muito pela Beija-Flor e Grande Rio, mas a Mocidade é minha escola do coração. Vou estar lá (na Sapucaí) amanhã e, provavelmente, vou passar junto com a Mocidade pela Avenida", destacou.

Logo depois, Scooby falou sobre sua saída do reality. "Pude mostrar durante três meses como sou na minha essência, como são minhas relações, o que eu penso sobre a vida. Quando sai, pensei em todas as coisas boas. Me sinto vitorioso pelo fato de toda vivência, de tudo o que aprendi ali. Foi um momento de muita reflexão para a minha vida. Aprendi muito com o 'BBB'. Nunca olhei para a vitória almejando: 'vim aqui para ganhar', aceitei pela experiência. Claro que todo mundo vai gostar de ter R$1,5 milhão na conta, mas me sinto vitorioso por tudo o que aprendi, ganhei. A minha amizade com o Paulo André e o Douglas Silva, isso não tem nada no mundo, dinheiro, que vá pagar. Quando eu sai eu já estava realizado e feliz".

O surfista também se divertiu ao comentar seus apagões no 'BBB 22'. "É engraçado, porque isso aqui não é forte. Até tenho um DDA (Déficit de Atenção), dou umas flutuadas, mas aqui não é muito notável. Isso nunca me atrapalhou. Na escola, eu era um excelente aluno. Na minha profissão, nunca me atrapalhou, porque sempre soube administrar isso bem, alinhar meus pensamentos, me policiei pra isso. Mas ali, no 'BBB', os pensamentos atravessavam minha cabeça e eu notava que estava viajando".

Na atração, Scooby opinou sobre os participantes do reality. Ele disse que não tem ninguém fake dentro da casa, que "P.A e D.G são a dupla perfeita" e apontou Arthur Aguiar como um bom negociador.