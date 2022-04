Maiara e Maraisa são as novas integrantes do time de técnicos do The Voice Kids - Fábio Rocha / TV Globo

Publicado 30/04/2022 07:00

Rio - A sétima temporada do reality show "The Voice Kids" estreia amanhã, na TV Globo, após a "Temperatura Máxima". Assim como o público de casa, quem já está preparando os lencinhos para se emocionar com o talento da criançada são as cantoras Maiara e Maraisa, que vão estrear na cadeira dos técnicos ao lado dos já veteranos Carlinhos Brown e Michel Teló. Na apresentação, Márcio Garcia segue acompanhado de Thalita Rebouças, que tem a missão de acalmar o coração dos participantes e seus familiares.

"Está sendo uma grande diversão para a gente. Todo mundo sabe que a nossa agenda é muito corrida, graças a Deus. Mas a gente chega aqui lavando a alma e se conecta com a energia das crianças. Essa magia que tem o 'The Voice Kids' está sendo para nós um momento muito especial e super agradável", afirma Maraisa.

Maiara concorda com a irmã. "O 'The Voice Kids' está energizando a gente. É magico. Todo mundo (técnicos do programa) que chega aqui não quer mais largar. Agora eu entendo porque as pessoas ficam aqui um tempão", brinca. "O propósito é maior, a mensagem é muito bonita. Para mim e para a Maraisa, a gente sempre teve um sonho de estar no 'The Voice'. É um programa que a gente vê que leva a música para o Brasil inteiro", completa.

Técnico vencedor da última temporada do 'The Voice Kids', Michel Teló garante não ter nenhuma estratégia para escolher seus apadrinhados. "Não existe estratégia. A gente vem aqui com o coração aberto, prontos para acolher todo tipo de estilo, todo tipo de criança... A gente vem com toda a energia positiva para acolher o som da galera com o maior amor. Somos surpreendidos a cada criança que passa para cantar. É impressionante. Em cada temporada, elas vão se superando. Vão aparecendo crianças que cantam muito. A gente se emocionou muito nessa temporada. Choramos, curtimos, brincamos...", adianta o cantor.

Carlinhos Brown comemora o fato de a garotada estar levando ao programas canções brasileiras e também clássicos da MPB. "O 'The Voice', tanto o adulto quanto o 'Kids', tem tido uma responsabilidade enorme no país de estar relembrando para várias gerações a Música Popular Brasileira, não só a música que é o hit do momento. A forma de ouvir música mudou. A gente (nos tempos atuais) vai muito pelo cantor que conhece e menos pela curiosidade. E o 'The Voice' compacta. Quando o programa traz os clássicos do Brasil, isso fala sobre empoderamento", analisa.

"Aqui todo mundo é igual. Todos os estilos musicais: nacionais, regionais, internacionais. E confesso até que isso me trouxe um calor no coração, essa preocupação de ser democrático, esse equilíbrio", concorda Maiara. "No 'Kids, temos clássicos, músicas antigas cantadas nas vozes dessas crianças... É muito importante a gente manter a nossa raiz, independente do estilo. Temos clássicos do samba, da música sertaneja, do Pop. Sempre acreditei que é primordial a gente manter essa raiz viva", pontua Michel Teló.

Emoção e filhos

Com o programa, Maiara e Maraisa esperam ajudar a garotada a alcançarem seus objetivos. As irmãs revelam ficar com o coração na mão nas audições, quando algumas crianças não são selecionadas. "Quando ninguém vira as cadeiras, a gente é que fica mal. Tem criança que leva numa boa e a gente que fica mal. Tem situações em que tem que ter muito jogo de cintura", explica Maiara.

"O time 'The Voice Kids' é para fazer o desbloqueio na vida dessas crianças, ser uma base para elas passarem por aqui e acreditarem que elas têm futuro na música, que vai dar tudo certo, assim como quando a gente teve várias pessoas que ajudaram a gente no nosso processo quando começamos. O programa é para dar esse empurrão, uma escada para esses talentos acreditarem e chegarem mais preparados no mercado de trabalho", completa a cantora.

"Eu estava comentando no camarim que a gente está aprendendo até a conversar com as crianças de uma outra forma. A gente (Maiara e Maraisa) não tem criança em casa. Quando visualizo o Michel conversando com essas crianças, ele conversa como se fossem os filhos dele", diz Maraisa. "E o Carlinhos, que tem oito filhos? Ele sabe falar demais com as crianças", brinca Maiara.

Mas será que as irmãs gêmeas já estão pensando em se tornarem mamães? "Então, como a gente não tem essa pretensão, por enquanto vamos pegar esses meninos e botar pra cantar igual filho", brinca Maiara. "Está faltando uma criança lá em casa. Dá uma despertada sim, dá uma mexida no coração", completa Maraisa. "Mas a gente já está treinando. Aqui está sendo o treinamento", finaliza Maiara.

O "The Voice Kids" terá cinco etapas: 'Audições às cegas', 'Tira-teima', 'Batalhas', 'Semifinal' e 'Final'. O programa começa com 63 candidatos aprovados nas audições às cegas – 21 em cada time – e termina com um vencedor, que ganhará o prêmio de R$ 250 mil, o gerenciamento de sua carreira e um contrato com a gravadora Universal Music.