Felipeh Campos foi acusado de racismo ao comparar tranças de Paulo André a cadarço de tênis

Publicado 02/05/2022 21:26

Rio - Felipeh Campos, comentarista do "A Tarde É Sua", enfrentou diversas críticas nas redes sociais, nesta segunda-feira (2), após criticar as tranças do ex-BBB Paulo André. No programa exibido mais cedo, o jornalista comparou o penteado que o atleta estreou no Baile da Vogue , no último sábado, a cadarços de tênis e foi acusado de racismo pela declaração.

“O Paulo André, eu não curti muito cabelo. Eu tenho um monte de cadarço lá em casa (risos), eu não gostei! Poderia ter ficado sem as tranças, estava tão bonito sem”, declarou o ex-A Fazenda. Sonia Abrão rebateu o colega: “Eu achei que ele estava lindo! Achei que ele daria um belo modelo”, afirmou a apresentadora da atração. “Ele é, ele é bonito”, acrescentou Felipeh.

Em seguida, Sonia voltou a defender o vice-campeão do "BBB 22" pela escolha de usar as tranças: “Mas com essa roupa e com esse cabelo achei que ele estava muito estiloso”, disse. No entanto, o comentarista insistiu na crítica vista como preconceituosa, apesar de elogiar P.A: “Eu só falei do cabelo. Ele é bonito. Ele é um homem deslumbrante, é modelo internacional, daqueles que fazem principalmente de cueca”.

No Twitter, o programa da RedeTV! chegou a entrar para os assuntos mais comentados do dia enquanto internautas detonavam a declaração de Felipeh. "Comentário desnecessário e preconceituoso", disparou uma pessoa. Outro usuário ainda relembrou o significado que as tranças têm para a comunidade negra: "As tranças de cultura africana, carregam uma bagagem ancestral muito forte, respeito é o mínimo", criticou.

