Publicado 30/04/2022 11:40

O vice-campeão do BBB22, Paulo André, estreou um visual charmoso no Baile da Vogue, que aconteceu nesta sexta-feira (29). Além de adotar um novo cabelo, o atleta vestiu um look impactante, que, segundo os internautas, o colocou entre os melhores da noite.



Com tranças e usando uma jaqueta da marca francesa Balmain, P.A chamou a atenção do público e não faltaram elogios nas redes sociais. "O homem chegou. Tô em choque", afirmou uma fã, logo após a chegada do atleta no evento. "Muito gato, entregou tudo", afirmou outra. "Já viram que o Paulo André faz o quer", brincou outra internauta.

Além de posar ao lado de Douglas Silva e Pedro Scooby, seus amigos de reality, Paulo também foi visto com Jade Picon, com quem vive um romance desde o programa. O grupo de ex-BBBs ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter e marcou o evento de carnaval da revista de moda.