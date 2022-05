Felipeh Campos foi acusado de racismo ao comparar tranças de Paulo André a cadarço de tênis - Montagem/Instagram/Ag. News

Felipeh Campos foi acusado de racismo ao comparar tranças de Paulo André a cadarço de tênisMontagem/Instagram/Ag. News

Publicado 03/05/2022 18:41

Rio - Felipeh Campos aproveitou a transmissão do "A Tarde É Sua", nesta terça-feira (3), para se rebater as acusações de que teria sido racista ao criticar as tranças do ex-BBB Paulo André . O comentarista da atração se defendeu e usou sua religião e a convivência com pessoas negras para afirmar que não foi preconceituoso ao comparar o penteado com cadarços.

"Gente, eu só vou dizer uma coisa pra vocês: eu cheguei no candomblé aos oito anos de idade, isso faz exatos 40 anos, que é a minha religião até hoje. Se vocês não sabem, o candomblé é de tudo, de tudo, é uma religião afrodescendente", começou o colunista.

Em seguida, o jornalista e ex-A Fazenda explicou a relação entre a fé e seu comportamento: "Ou seja, toda a minha infância, minha adolescência, eu sempre convivi com homens, com mulheres pretas, enfim. Eu nunca tive problema com xenofobia, com homofobia, com seja lá o que for, com qualquer tipo de minoria", declarou.

"E eu deixei muito claro aqui ontem que eu gostei do cabelo black, como ele vinha no 'Big Brother Brasil', e deixei isso muito claro. Eu jamais iria ter um ato racista ou fazer algo do gênero, nunca, nunca! Eu não gostei e acho que cabe a mim não gostar", defendeu Felipeh.

A polêmica teve início na última segunda-feira, quando a equipe do "A Tarde É Sua" comentava os looks dos famosos no Baile da Vogue. Em determinado, o rosto de P.A foi exibido na tela e Felipeh disse que não gostou das tranças do atleta olímpico e vice-campeão do "BBB 22": "Eu tenho um monte de cadarço lá em casa", disparou o comentarista. Até o momento, o velocista não se pronunciou sobre o assunto.