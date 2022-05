Fernando Fernandes pula de paraquedas - reprodução da TV Globo

Fernando Fernandes pula de paraquedasreprodução da TV Globo

Publicado 04/05/2022 09:57

Rio - A estreia da nova temporada de 'No Limite', da TV Globo, na noite desta terça-feira, foi cheia de emoção. Logo no início do programa, o novo apresentador Fernando Fernandes surpreendeu os telespectadores ao aparecer pulando de paraquedas de um avião.

Novos desafios, aventuras e muito mais. VEM que o #NoLimite tá no AR! pic.twitter.com/vwgXjjq8UN — No Limite (@NoLimite) May 4, 2022

Divididos em duas tribos, Sol e Lua, os 24 participantes, todos anônimos, tiveram que mostrar muita garra e disposição logo no primeiro desafio. Eles chegaram à Praia Dura, local fictício do reality, a nado. Lá, eles conheceram seus colegas de grupo.

Em seguida, os participantes encararam mais uma prova de tirar o fôlego: a de suprimentos. Eles tiveram que nadar até uma plataforma e, após recolher os itens que queriam, cada grupo precisava deixar o local com barcos e ir até outra balsa, onde estava uma pira. A tribo Lua levou a melhor. A segunda disputa foi a do 'Privilégio'. Nela, metade dos participantes de uma tribo tinham que percorrer um percurso nas alturas e a outra metade precisava manter os obstáculos em pé, para eles não caírem no chão. Mais uma vez, a tribo Lua venceu.

Já na prova de imunidade, as tribos precisaram nadar e carregar cocos até a areia. Depois, eles precisavam arremessá-los e derrubar três estátuas de tronco. A tribo Sol conquistou o desafio. Sendo assim, a tribo Lua precisou escolher um integrante para ser eliminado no primeiro portal. Dayane deixou o reality. "Estou muito orgulhosa, apesar do pouco tempo. Fiz tudo o que eu tive que fazer. Tenho risada frouxa para tudo, não sei se isso tenha causado certo desconforto, mas essa sou eu", disse ela.

Entre uma prova e outra, os participantes tiveram até momentos de flerte. Eles comentaram quem era solteiro e quem era comprometido. Outro momento que ganhou destaque no reality foi a mentira contada por Matheus. O diretor pedagógico disse estar desempregado e ainda falou que vive um relacionamento aberto!

A estreia do programa deu o que falar nas redes sociais e vários memes foram criados. Veja!

contra todas as minhas expectativas, o #NoLimite realmente voltou às raízes e entregou anônimos comprometidos e provas emocionantes



Boninho, vc foi luz — Márcio Paulo (@omarciopaulo) May 4, 2022

o fernando fernandes tá entregando tudo, ele simplesmente nasceu pra apresentar esse reality #NoLimite pic.twitter.com/0E76Y9r85z — (@bolareboIa) May 4, 2022

O Fernando Fernandes saindo na motinha nessa vibe aqui #NoLimite pic.twitter.com/k08OYI69aW — ana carolina (@acpertille) May 4, 2022

#NoLimite



Eu indo enfrentar os problemas da vida pic.twitter.com/7yeOZdLyNd — Tom Sogrob (@TomSogrob) May 4, 2022