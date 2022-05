Sabrina Sato desmente 'fake news' ao vivo e deixa Sonia Abrão sem reação - Reprodução/RedeTV!

Sabrina Sato desmente 'fake news' ao vivo e deixa Sonia Abrão sem reaçãoReprodução/RedeTV!

Publicado 06/05/2022 20:45

Rio - Prestes a estrear no comando de um novo reality show da Rede Globo , Sabrina Sato causou um climão do "A Tarde é Sua" desta sexta-feira (6). Entrevistada pelo repórter Bruno Tálamo, a apresentadora deixou Sonia Abrão sem reação ao desmentir uma informação dada na semana passada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, chegando a dizer que se tratava de uma "fake news".

Durante o bate-papo transmitido ao vivo, o repórter questiona Sabrina a respeito de sua relação com os colegas da Rede Globo, relembrando que Lo-Bianco tinha dito que a chegada da ex-BBB teria causado certos ciúmes de outros contratados da emissora carioca. "Imagina, gente. Isso aí é mentira, é fake news", disparou a rainha de bateria da Vila Isabel.

"Eu fui recebida por muito carinho por todo mundo e eu acho que faz parte. Eu cheguei, todo mundo tá me recebendo com carinho, eu tô sendo convidada pra ir pros programas... É muito carinho, muito amor. Isso aí é fake news total", reforçou Sabrina, causando um climão com a apresentadora da atração.

Ao final da entrevista, Sonia voltou a tocar no assunto e rebateu a declaração de ex-funcionária da RecordTV: "Só uma coisa, Sabrina. Depois o Lo-Bianco te conta que houve, sim, toda essa ciumeira, você que não tá sabendo. Mas tudo bem, vida que segue", concluiu a veterana.

Além de já fazer parte do elenco do "Saia Justa", Sabrina Sato assume o comando de um novo programa do GNT nesta sexta-feira, às 21h45. No reality show inédito "Desapegue se for capaz", a apresentadora vai ajudar a transformar a vida de famílias que tiveram a vida marcada pela bagunça e acúmulo de objetos. Ao lado da especialista em organização Micaela Góes e da arquiteta Gabriela de Matos, Sabrina vai promover o "desapego" por meio da reorganização, decoração e arrumação completa na casa dos participantes.