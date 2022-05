O repórter Gabriel Luiz recebeu alta médica na última sexta-feira após ser esfaqueado em uma tentativa de latrocínio - Reprodução/Instagram

Publicado 09/05/2022 17:20

Rio - Quase um mês após ser esfaqueado durante uma tentativa de latrocínio, o repórter Gabriel Luiz deu sua primeira entrevista na televisão desde que recebeu alta médica do hospital onde esteve internado até a última sexta-feira . Na manhã desta segunda-feira, o jornalista de 28 anos participou do "Encontro com Fátima Bernardes" e se emocionou ao falar sobre sua recuperação.

"É uma dádiva estar vivo", declarou Gabriel logo no início do bate-papo com a apresentadora da atração matinal. "Eu tava no hospital me recuperando. O que eu queria fazer é tirar todos os fios e ir embora logo, porque, pra mim, eu tava ótimo", continuou o repórter da TV Globo em Brasília.

O jornalista ainda contou que demorou até perceber a gravidade da situação em que esteve após ser atacado por dois homens na noite do dia 14 de abril. "Eu fui redescobrindo, cada hora eu olhava 'gente, uma cicatriz'. No momento, eu não sabia que era tão grave, eu fui correndo atrás do porteiro que me ajudou", relembrou.

"Não percebi que era um assalto. Na hora, eu achava que era alguém brincando. Eu faço krav maga, eu sou faixa laranja de defesa pessoal, nem pensei em reagir na hora", contou Gabriel, que afirma não ter perdido a esperança em nenhum momento: "Alguma coisa dentro de mim dizia: 'Eu não vou morrer, não vai ser agora'".

O repórter ainda revelou que pretende se mudar do local onde mora atualmente, explicando que já enfrentou outras situações de risco: "Às vezes, recebia dossiês em casa, já recebi marmita que eu não sabia a procedência. Meu pai é policial e avisou: 'não come, porque pode estar envenenado'", disse Gabriel.