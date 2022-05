Angela Leal e Angelo Antônio, responsáveis por interpretar Maria Bruaca e Alcides em ’Pantanal’ de 1990, reencontram-se 32 anos após a exibição da novela - Reprodução / Instagram

Publicado 22/05/2022 20:10 | Atualizado 22/05/2022 20:11

Rio - A atriz Angela Leal usou as redes sociais para publicar alguns registros de seu reencontro com o ator Angelo Antônio. Os dois foram os responsáveis por interpretar Maria Bruaca e o peão Alcides na primeira versão da novela "Pantanal", personagens atualmente vividos por Isabel Teixeira e Juliano Cazarré no remake exibido pela Rede Globo.

No Instagram, fãs e colegas de trabalho expressaram todo seu carinho pelos atores. Ingra Lyberato, intérprete de Madeleine na novela dos anos 90, comentou inúmeros emojis de coração para eles. Já Isabel Teixeira declarou: "Toda minha admiração, respeito e amor por vocês dois".

Na trama, Maria Bruaca descobre que seu marido, Tenório — antes interpretado por Antonio Petrin e agora, por Murilo Benício — formou outra família na cidade de São Paulo. Após a traição, ela decide se rebelar e passa a explorar a vida, envolvendo-se com o peão Alcides.