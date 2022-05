Milton Gonçalves teve trajetória recheada de personagens marcantes - Acervo Rede Globo

Milton Gonçalves teve trajetória recheada de personagens marcantes

Publicado 30/05/2022 18:18

Rio - A cultura brasileira perdeu um de seus grandes nomes com a morte de Milton Gonçalves, nesta segunda-feira . Vítima de complicações do AVC que sofreu em 2020, o ator deixou um legado repleto de personagens marcantes na televisão, no cinema e no teatro. O artista fez parte do primeiro elenco de atores da TV Globo e, desde então, já esteve em mais de 40 folhetins ao longo dos mais de 50 anos de carreira.

Em 1973, Milton integrou o elenco de "O Bem Amado" como Zelão das Asas, sendo eternizado com a cena em que o pescador finalmente alça voo com asas artificiais, chocando os moradores da fictícia Sucupira. Dois anos depois, o ator fez história ao interpretar o dr. Percival da versão original de "Pecado Capital". O papel é um marco na luta contra o racismo no Brasil por colocar um homem negro na pele de um médico renomado e não como um empregado ou escravo, como era comum até então.

Gonçalves também deu vida a Pai José nas duas versões de "Sinhá Moça", e chegou a disputar o prêmio de melhor ator no Emmy Internacional pela atuação no remake exibido em 2006. Na mesma noite, Milton se tornou o primeiro brasileiro a apresentar uma categoria da premiação, subindo ao palco junto com a atriz Susan Sarandon para anunciar o vencedor de melhor programa infantojuvenil.

Em 2012, o veterano esteve no ar como Afonso Nascimento na novela "Lado a Lado", que desbancou "Avenida Brasil" ao vencer o prêmio de melhor telenovela no Emmy Internacional do ano seguinte. Hoje, ele pode ser visto na pele do corrupto Romildo Rossi de "A Favorita", folhetim de João Emanuel Carneiro que está em cartaz no "Vale a Pena Ver de Novo".



Mais recentemente, o mineiro protagonizou o especial “Juntos a magia acontece”, em que interpretou um senhor aposentado que se candidata para ser Papai Noel de um shopping após a morte da esposa. Na Sessão da Tarde desta terça-feira, a TV Globo exibirá o filme de Natal que foi premiado com a honraria máxima do Festival Internacional de Criatividade de Cannes.

O último trabalho de Milton em novelas foi há quatro anos atrás, como o Eliseu de "O Tempo de Não Para". Sua carreira contou com a participação em diversas produções marcantes como "Cinco Vezes Favela" (1962), "O Beijo da Mulher Aranha" (1985), "Carandiru" (2003), e "Segurança Nacional" (2010), quando deu vida ao primeiro presidente negro da história do Brasil.

Antes de ficar na frente das câmeras, Milton estreou profissionalmente como ator no Teatro de Arena, com a peça "Ratos e Homens", em 1957. Desde então, o artista esteve em mais de 30 espetáculos, com textos inspirados em clássicos da cultura nacional como "Memórias de Um Sargento de Milícias" (1966), "A Pena E A Lei", de Ariano Suassuna, e "Vargas" (1984), de Dias Gomes.