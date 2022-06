Elenco de ’Maldivas’ - Ag. News

Publicado 15/06/2022

Rio - Depois de alguns adiamentos nas gravações por conta da pandemia da covid-19, a aguardada série "Maldivas" estreia hoje na Netflix, com sete episódios. Na trama, Liz (Bruna Marquezine) sai de Goiás e chega ao luxuoso condomínio que dá nome à produção para encontrar sua mãe, Léia (Vanessa Gerbelli). No entanto, ela descobre que Léia morreu em um incêndio pra lá de suspeito. Liz, então, se infiltra entre as moradoras do local para descobrir o que realmente aconteceu.

A série, que mistura mistério e comédia, conta ainda com Manu Gavassi no papel da síndica Milene, Sheron Menezzes como Rayssa, uma ex-cantora de axé convertida em empresária de sucesso; Carol Castro como Kat, uma dona de casa e mãe de dois filhos que acoberta as falcatruas do marido; e Natalia Klein como Verônica, vizinha e melhor amiga de Léia.

"O que não falta nessa série é reviravolta na trama. Nossas personagens vivem uma realidade excêntrica, mas, ao mesmo tempo, são muito reais e humanas. Vamos torcer por elas, ter raiva delas, sentir medo por elas… vai ser uma jornada divertida e bem intensa", diz Natalia Klein, que além de atuar também é roteirista de "Maldivas".

Reflexão

Entre muitos drinques na piscina do condomínio, a interação entre as moradoras promove uma reflexão sobre o mundo "fake" das redes sociais, procedimentos estéticos e a vida aparentemente perfeita de alguns casais. "O texto da Natalia é muito inteligente - com um humor sarcástico e ácido - e ao mesmo tempo traz muitas críticas e levanta muitos questionamentos importantes", diz Carol Castro, cuja personagem acaba se envolvendo nos crimes do marido.

"Muitas mulheres ficam cegas quando começam a enriquecer e não se questionam de onde esse dinheiro está vindo. É quase como se usassem um véu para isso e a preocupação se torna estar dentro das exigências de padrão: a roupa cara, a maquiagem, o corpo perfeito. Mas chega um momento em que a Kat se dá conta daquela realidade em que está e em tudo o que se meteu", completa Carol sobre sua personagem.

Apesar disso, a atriz revela ter alguns pontos em comum com a dondoca. "A gente é muito parecida na questão da maternidade: eu também sou uma mãe muito responsável. Mesmo que ela seja uma mãe meio bagunçada ali naquela realidade, a Kat não deixa de ser uma mãezona para os filhos. Ela é meio mãe também daquelas mulheres. Esse lado leoa da gente combina muito", analisa.

Já Sheron Menezzes garante que Rayssa é completamente diferente dela. "Eu acho que a Rayssa é completamente diferente de mim, mas eu me identifico em algumas questões dela, alguns comportamentos. Porque no final das contas a gente nunca consegue ser 100% diferente dos nossos personagens, pois sempre vai algo nosso ali, né. Sempre vai um pouquinho da gente", explica a atriz, que se inspirou em sua experiência na "Dança dos Famosos" para viver a ex-dançarina de axé.

"Não me inspirei em ninguém especificamente, mas busquei na minha memória a minha experiência na Dança dos Famosos. A Rayssa além de ser uma dançarina e cantora, ela é também uma empresária de sucesso, dona de um spa. Ser uma empresária em um mundo que agora está se tornando mais feminino, mas que sempre foi absurdamente masculino, é muito forte. Me inspirei em várias personagens que já vi nas telas e mulheres que admiro na vida como referência", diz a atriz sobre a construção de Rayssa, que na trama vive um relacionamento aberto com o marido.

"Eu acho que de fato ela gosta do marido, eles são grandes amigos. O amor que um sentem pelo outro vai muito além da relação homem e mulher, sabe? Ali existe amor, existe companheirismo, amizade, carinho... uma ligação muito forte. Ter ou não um relacionamento aberto é outra questão".

O elenco de "Maldivas" conta ainda com Klebber Toledo, Romani, Samuel Melo, Guilherme Winter, Ângela Vieira, Alejandro Claveaux, Filipe Ribeiro, Ricky Tavares e Marcelo Várzea.