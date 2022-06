Apresentadora do programa ’É de Casa’, Talitha Morete, é acusada de ter reproduzido racismo estrutural - Reprodução / TV Globo

Publicado 14/06/2022 10:52 | Atualizado 14/06/2022 11:17

Rio - Um episódio ocorrido no programa "É de Casa" do último sábado provocou uma série de discussões nas redes sociais. A apresentadora Talitha Morete foi acusada pelos internautas de cometer racismo estrutural por conta de sua atitude com uma das convidadas da atração.

Durante o matutino, uma cozinheira chamada Silene foi convidada para ensinar sua receita de cocada ao vivo. No final do programa, Talitha passou a bandeja repleta de cocadas para Silene e pediu que ela mesma servisse todos os outros convidados. "Silene, a dona da cocada, vai fazer as honras da casa e servir todo mundo. Por favor... pode oferecer que está todo mundo querendo sua cocada", disse a apresentadora.

Ao presenciar a situação, o também apresentador Manoel Soares impediu, sutilmente, que Silene — a única mulher negra entre os nove presentes — fosse a pessoa que serviria os demais. "Vamos fazer o seguinte? Eu vou ser o garçom e você vai me orientar para quem servir, porque você não vai servir ninguém", afirmou o apresentador ao pegar o prato das mãos de Silene.

O assunto repercutiu nas redes sociais gerando críticas à postura de Talitha e elogios a Manoel. "Tem que aprender a ser gente", disparou um internauta sobre a apresentadora. "Na próxima, sirva os convidados, seja educada", alfinetou outra. "Sensibilidade de quem vive o racismo do dia a dia. Precisou que

Manoel Soares tirasse a Silene da condição de ter de servir as cocadas que ela fez no programa ao vivo. E ainda fez a reverência que ela, convidada, merecia receber", escreveu uma usuária do Twitter, elogiando o apresentador.