Apresentadora do É de Casa, Talitha MoreteReprodução / Instagram

Publicado 14/06/2022 16:57 | Atualizado 14/06/2022 16:58

Rio - Talitha Morete usou o Instagram, nesta terça-feira, para se manifestar sobre as acusações de racismo estrutural que tem recebido dos internautas desde o último sábado, dia 11. A apresentadora do 'É de Casa', da TV Globo, pediu desculpas à Silene, uma das convidadas da atração, e ao público através de um texto publicado em sua rede social. Vale lembrar que a polêmica começou quando Talitha pediu para Silene servir uma bandeja repleta de cocadas para as pessoas do estúdio. Ao presenciar a situação, o também apresentador Manoel Soares impediu, sutilmente, que Silene — a única mulher negra entre os nove presentes — fosse a pessoa que serviria os demais.

"Antes de vir aqui, a primeira coisa que fez foi falar com a Dona Silene e pedir desculpas para ela. Eu também preciso me desculpar com todas as pessoas, com o meu público, pela minha fala. Errei e não há nada a ser dito para justificar ou minimizar esse erro, a não ser me desculpar. Desde sábado, eu tenho refletido sobre o ocorrido. Eu tenho refletido sobre o lugar que ocupei nesse contexto. Como ser humano, como comunicadora, quero transformar esse episódio em aprendizado e num compromisso de vigília antirracista constante. É isso que posso e devo fazer. Aproveito para agradecer ao meu colega Manoel Soares pela sensibilidade e o cuidado com a Dona Silene. É muito importante quando estamos num grupo diverso que comprova como o mundo pode ser melhor quando inclui a todos", publicou Talitha.

Na legenda da publicação, ela escreveu: "Fica aqui registrado o meu pedido de desculpas à Dona Silene e a todos vocês. Muito obrigada!".