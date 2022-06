Leandro Lima e Bella Campos - Reprodução/Instagram

Leandro Lima e Bella CamposReprodução/Instagram

Publicado 14/06/2022 18:45 | Atualizado 14/06/2022 19:01

Rio - Bella Campos, a Muda de "Pantanal", lamentou a saída do colega Leandro Lima, que dava vida a Levi. Embora saiba que a vida de sua personagem ficará mais fácil sem o vilão, a atriz disse que o colega deixará saudade no set.



fotogaleria

"Bastidores do ultimo capitulo. Que bom que a Muda se livrou do Levi, ja meu parceiro de cena Leandro Lima vai deixar saudade! Obrigada pela troca amigo!", escreveu ela na legenda do vídeo dos bastidores da novela que publicou em seu Instagram.

No capítulo desta segunda-feira (13) do remake, o peão caiu do barco e foi devorado pelas piranhas após levar um tiro de Juma, interpretada por Alanis Guillen, que agiu em defesa da amiga Muda.

No "Mais Você", Leandro falou um pouco sobre seu personagem. "Uma grande importância do personagem, do papel dele na trama, é orientar as pessoas e mostrar que uma relação que começa tóxica vai continuar. Dificilmente vai se converter em algo bom", disse.