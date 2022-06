Caio Mendes, irmão de Simaria, diz que a sertaneja está de ’paquera’ novo - Reprodução

Publicado 15/06/2022 07:43

Rio - Caio Mendes, irmão de Simaria, entregou que a cantora está se envolvendo com um ator durante entrevista ao programa "Fofocalizando", do SBT. O papo aconteceu durante a festa de 40 anos da sertaneja e foi exibido no programa desta terça-feira.

"Dona Simaria está com um paquera novo, é sério! Que eu sei, tem uns dois meses de papo, mas ela é muito mole, muito lenta. Ele é famoso, mas não canta, parece que ele atua", disse Caio, sem revelar o nome do artista.

Simaria anunciou o fim do seu casamento com o espanhol Vincent Escrig em agosto do ano passado. Eles se conheceram pela internet e ficaram juntos por 14 anos. Simaria e Vincent são pais de Giovanna e Pawel.