Publicado 17/06/2022 21:32 | Atualizado 17/06/2022 21:42

Rio - Paloma Poeta, irmã da apresentadora Patrícia Poeta, estreia, neste domingo (19), no comando do "Domngo Espetacular", na RecordTV, ao lado de Eduardo Ribeiro. A jornalista foi escalada para substituir Carolina Ferraz, que testou positivo para covid-19, segundo o Splash Uol.

Paloma também já foi escalada para apresentar o Fala Brasil nas manhãs de sábado em maio de 2021 e, na época, chegou a disputar audiência com sua irmã, que é contratada da TV Globo. A jornalista trabalhava na filial do Rio Grande do Sul da Band, mas foi demitida em março de 2015.



Carolina Ferraz foi contratada pela Record em junho de 2020. "Eu adoro esse ambiente de televisão, mas eu não quero mais fazer novela. Estou muito afim de apresentar e ser uma comunicadora", comentou a apresentadora no podcast PodCringe. Após quase 25 anos, ela foi dispensada pela Globo em 2017.