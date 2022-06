Ricky Tavares - Divulgação/Beto Urbano

Ricky TavaresDivulgação/Beto Urbano

Publicado 22/06/2022 07:00 | Atualizado 22/06/2022 08:56

Rio - Prestes a completar 15 anos de carreira, Ricky Tavares acaba de estrear em seu primeiro trabalho no streaming. Na semana passada, a série 'Maldivas' chegou à Netflix trazendo o ator de 30 anos como o noivo de Bruna Marquezine na trama. Em entrevista ao DIA, o artista abre o jogo sobre o desafio que assumiu ao participar da "dramédia" que ultrapassou 'Stranger Things' ao assumir o primeiro lugar entre as séries mais vistas por brasileiros na plataforma.

fotogaleria

"Foi um experiência muito incrível e com muito aprendizado. Durante as gravações, tive certeza de que a minha estreia no streaming tinha que ser nesse projeto e com esse time incrível", declara Ricky. E o ator brasiliense não esconde o entusiasmo ao indicar a produção original da Netflix para os telespectadores. "'Maldivas' é uma série daquelas que você começa a assistir e não consegue parar", afirma.

Na trama, Bruna Marquezine interpreta Liz, uma jovem goiana que viaja ao Rio de Janeiro em busca da mãe, Patrícia (Vannessa Gerbelli). Após uma tragédia impedir o reencontro familiar, Liz se vê envolvida em um suspense que a coloca de frente com as moradoras de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, interpretadas por Manu Gavassi, Sheron Menezzes, Carol Castro e Natália Klein, que também assinou o roteiro e produção da primeira temporada.

Ricky surge na pele de Miguel, o noivo de Liz que segue a jovem até o Rio, e relembra como ingressou no elenco da série. "O convite para participar de 'Maldivas' surgiu em um momento muito importante da minha vida. Eu estava completando 14 anos de carreira e tinha acabado de gravar uma novela. Quando eu soube que o texto da série era da Natália Klein, uma autora tão brilhante e com uma mente tão criativa, aceitei na hora. Fazer o Miguel nessa série é um presente", declara.

'Além da Ilusão'

Atualmente, Ricky Tavares também pode ser visto como o garçom Inácio, em 'Além da Ilusão', novela das 18h estrelada por Larissa Manoela e Rafa Vitti. O papel marca o retorno do artista à TV Globo após nove anos na Record, onde participou de oito folhetins diferentes. Depois de trabalhar em diversas tramas bíblicas, o ator fala sobre a dedicação para interpretar um jovem humilde no Brasil dos anos 1940.

"Tive a preparação com a nossas preparadoras Maria Beta Perez e Leila Mendes que me ajudaram com o texto e voz. Também assisti a alguns filmes e pesquisei um pouco mais da época e da história de Campos dos Goytacazes, onde a novela se passa", explica.

Na trama escrita por Alessandra Poggi, Inácio vive um romance conturbado com Arminda (Caroline Dallarosa). Apesar do casal enfrentar uma série de obstáculos por ser de classes sociais diferentes, Ricky adianta que os telespectadores devem ficar atentos aos próximos capítulos: "Acho que o público pode esperar muitas histórias divertidas entre Arminda e Inácio. Tem muita coisa legal pra acontecer", diz.

Planos para o futuro

Enquanto 'Além da Ilusão' entra na reta final e 'Maldivas' segue sem confirmação da Netflix de uma nova temporada, Ricky Tavares já planeja seus próximos passos. "Estou vivendo uma fase incrível na minha carreira. Consegui, ao longo desses quase 15 anos, participar de filmes, novelas e projetos audiovisuais incríveis e sigo em busca de novos desafios na área da atuação, e tenho desejo de impulsionar minha carreira internacionalmente. Estou planejando passar uma temporada em Los Angeles para estudar e aprimorar ainda mais técnicas de atuação e idioma", revela.