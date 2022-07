Drica Moraes e Jade Picon estão no elenco de Travessia - Reprodução/Instagram

Publicado 03/07/2022 08:40 | Atualizado 03/07/2022 08:50

Rio - Drica Moraes resolveu se posicionar sobre a polêmica da escalação de Jade Picon para o elenco de "Travessia", próxima novela das nove da TV Globo, que substituirá "Pantanal". A influenciadora digital foi alvo de críticas após receber um papel ser ter experiência nem formação como atriz.

Em entrevista ao site F5, Drica opinou sobre a situação. "Tento não ter preconceito com as coisas à princípio, até que a pessoa me prove o contrário", disse ela. "Sou um dinossauro já. Na minha época, tinha que fazer teatro, ter experiência de palco. Hoje os tempos são outros, não dá para ver com tanto preconceito, as pessoas podem nascer um grande talento vindo de um meio digital. A pessoa vai ter que ralar. Não vai poder fugir disso", completou.



Na trama, a Drica viverá a mãe de Chay Suedee sogra de Jade. A ex-BBB não é atriz nem tem registro profissional da categoria, o DRT e ganhou uma autorização especial do Sated-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro) para poder trabalhar em "Travessia".