Charles é o campeão do No Limite Reprodução da TV Globo

Publicado 08/07/2022 07:54 | Atualizado 08/07/2022 07:56

Rio - Charles, de 29 anos, é o grande campeão do 'No Limite', da TV Globo, deste ano. Com 51,42% dos votos do público, o doutorando conquistou o prêmio de R$500 mil do programa, na noite desta quinta-feira. Ipojucan ficou em segundo lugar, com 24,43%, e Lucas em terceiro, com 24,15%.

"Dever cumprido, entrei nesse jogo para ganhar. Jogar significa o que eu fiz!", afirmou Charles, emocionado, após saber de sua vitória.

Charles é o CAMPEÃO do #NoLimite com 51,42% dos votos! Ipojucan fica em segundo lugar com 24,43% dos votos! pic.twitter.com/fffsS8pnE7 — No Limite (@NoLimite) July 8, 2022

Após dez semanas, a final da atração teve muitos desafios. Na primeira eliminatória, os participantes tiveram que equilibrar bolas e plataformas, umas em cima das outras. Clécio foi o primeiro desclassificado. Logo depois, Charles, Lucas, Ipojucan e Victor disputaram a segunda eliminatória. Victor levou a pior. O trio, então, disputou a votação popular na grande final ao vivo.