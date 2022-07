Patrícia Poeta foi diagnosticada com endometriose recentemente - Reprodução da TV Globo

Publicado 08/07/2022 10:53 | Atualizado 08/07/2022 11:02

Rio - Após Anitta revelar que tem endometriose, Patrícia Poeta contou que também sofre da doença durante o 'Encontro', da TV Globo, na manhã desta sexta-feira. A apresentadora revelou que seu diagnóstico é recente e que ela, assim como a Poderosa, ainda não se submeteu a cirurgia.

"Descobri recentemente que tenho endometriose, não operei ainda. Às vezes temos essa dor, às vezes não se manifesta tanto e vai descobrir lá na frente. Às vezes as mulheres demoram 40 anos para descobrir, que foi o meu caso. Às vezes é uma dor insuportável", afirmou Patrícia durante o matinal.

Na atração para explicar mais sobre o assunto, Michelle Loreto revelou ter sofrido com a doença aos 24 anos. "Eu tive endometriose e operei há quase 20 anos. Eu tinha dor de desmaiar. Na minha época não tinha exame que detectasse a endometriose".

A endometriose é uma doença inflamatória é provocada por um distúrbio nas células do endométrio — tecido que reveste o útero — e pode causar fortes cólicas, sangramentos, dores após relações sexuais ou atividades habituais, além de infertilidade.

Entenda:

Anitta usou as redes sociais na noite de quinta-feira para informar ao público que foi diagnosticada com endometriose e que precisará passar por uma cirurgia. "Acreditem, a dor é tão ruim que você quer fazer de tudo para que isso passe", escreveu ela, que ressaltou: "A endometriose é muito comum entre as mulheres. Tem vários efeitos colaterais, em cada corpo de um jeito. Podem se estender até a bexiga e causar dores terríveis ao urinar. Existem vários tratamentos. O meu terá que ser cirurgia", explicou. Após a revelação, a cantora recebeu mensagens de apoio dos fãs.