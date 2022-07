A produção do 'Big Brother' americano confiscou a parte de baixo dos biquínis de Indy Santos - Reprodução/CBS/Instagram

Publicado 08/07/2022 17:25

Rio - Primeira brasileira a participar do "Big Brother" dos Estados Unidos, Indy Santos já entrou no reality show enfrentando obstáculos. Logo no início do confinamento, a comissária de bordo se surpreendeu ao descobrir que a produção do reality show confiscou a parte de baixo de seus biquínis por serem muito ousadas.

Em determinado momento do programa, a influenciadora de 31 anos foi se arrumar para curtir a piscina da casa, quando deu falta das peças, encontrando apenas as partes de cima. "Estou tão triste", lamentou a paulista depois de entender a atitude da produção. Indy já havia comentado que teria levado apenas roupas de banho que deixavam seu corpo bem à mostra, mas acabou usando um body para entrar na piscina.