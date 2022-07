Casagrande - Divulgação / Rede Globo

CasagrandeDivulgação / Rede Globo

Publicado 08/07/2022 18:22 | Atualizado 08/07/2022 18:23



Rio - Walter Casagrande deu sua primeira entrevista para uma emissora de televisão após deixar a TV Globo, onde ficou por 25 anos. Ele recebeu em sua casa, em São Paulo, a também ex-global Carolina Ferraz, apresentadora do "Domingo Espetacular", da Record. O comentarista esportivo e ex-jogador de futebol disse que não esperava o fim de seu contrato antes da Copa do Mundo, que será disputada em novembro deste ano.

fotogaleria

Casagrande também falou abertamente sobre temas como o uso de drogas, os ataques que recebe nas redes sociais, ostentação no futebol, sem temer as retaliações. “Eu me posiciono”, reafirmando o estilo que o consagrou.



O tema mais frequente falado pelo comentarista é dependência química que fez parte de sua história por longos anos, apesar dos ataques de parte do público. “Hoje as pessoas me chamam de viciado, drogado, financiador do tráfico, e acham que é crítica. Isso aí é ataque, não é liberdade de expressão”, disse ele. “Eu sou dependente químico igualzinho aos que estão lá na Cracolândia. Igualzinho. Se eu vacilar, se eu não prestar atenção nos meus comportamentos, eu vou pra rua, entende?”, completou.



Ele também revelou alguns projetos para o futuro, como a ideia de trabalhar para a prevenção do uso de drogas nas escolas.



A entrevista completa com Casagrande vai ao ar no "Domingo Espetacular" deste domingo (10), a partir de 19h45.