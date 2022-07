Walter Casagrande - Foto: Reprodução

Walter CasagrandeFoto: Reprodução

Publicado 06/07/2022 15:57 | Atualizado 06/07/2022 16:07

Rio - Chegou ao fim o ciclo de Walter Casagrande na Rede Globo. Com um comunicado oficial, a emissora do Rio divulgou que as partes encerraram o contrato que ia até o fim do ano em comum acordo. Em mensagem de despedida, Casão citou os momentos importantes que viveu no grupo televisivo.

"Depois de 25 anos de Globo, seis Copas do Mundo, cinco finais, incluindo a de 2002, com os dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de Esportes da TV. Vou seguir a minha estrada. Na realidade, acho que foi um alívio para os dois lados", explicou.

O contrato de Casagrande com a emissora terminaria em dezembro, mas a saída do comentarista foi antecipada em comum acordo. Com isso, ele não irá participar da equipe da emissora que irá cobrir a Copa do Mundo de 2022. O evento será o último de Galvão Bueno na Rede Globo.

Ídolo do Corinthians, Casagrande começou sua carreira de comentarista na ESPN em 1996. No ano seguinte foi para a Globo. Nos últimos anos, o comentarista fez duras críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro durante as participações na emissora. Recentemente, o ex-jogador protagonizou uma série documental sobre sua carreira e vida pessoal, que está na plataforma Globoplay.

Confira a nota oficial da emissora:

"Como jogador, Walter Casagrande Júnior escreveu uma história importante dentro de campo: ídolo do Corinthians, onde foi protagonista da Democracia Corintiana, teve passagem pelo futebol europeu e também defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986. Fora dos gramados, a trajetória foi também de sucesso. Há 25 anos ele exerce a função de comentarista, 24 deles na Globo. Um período marcado por grandes momentos, conquistas, emoções, superação e pela autenticidade, uma de suas marcas registradas. Em comum acordo, a parceria entre Globo e Casagrande chega ao fim, mas suas análises estarão para sempre marcadas no almanaque das transmissões de futebol da televisão brasileira".