Publicado 06/07/2022 13:53

Rio - Uma triste notícia para o futebol brasileiro. O atacante Hélber, que teve passagens por clubes como Grêmio, Goiás e Bahia, morreu na última terça-feira, em Goiânia, vítima de um câncer no aparelho digestivo. Ele tinha 68 anos, era casado e gerou quatro filhos.

Hélber começou sua carreira no fim dos anos de 1960 com a camisa do Palmeiras, de Goiás. No entanto, chamou a atenção do futebol brasileiro com a camisa do Goiás em 1979 e 1980. No ano seguinte se transferiu para o Grêmio. Ele fez parte do grupo campeão brasileiro daquele ano e que posteriormente venceria a Libertadores e o Mundial de Clubes de 1983. Hélder não participou dos títulos internacionais.

Depois de atuar pelo Tricolor dos Pampas, o ex-atacante passou por Bahia e Vila Nova. Ele também teve uma passagem pelo Atlético-GO. Hélber encerrou a sua carreira em 1989. O Goiás Esporte Clube publicou uma nota sobre a morte do ex-jogador em suas redes sociais.

Com muita tristeza, recebemos a notícia de que Heber Pires, ex-jogador do Goiás, faleceu nesta terça-feira.



Hebinho, como era conhecido, atuou como atacante no Verdão entre os anos de 1979 e 1980, sendo artilheiro no Campeonato Brasileiro de 1979, com 9 gols.



Desejamos muita força aos amigos e familiares de Hebinho neste momento de dor. Que Deus conforte seus corações."