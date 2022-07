Sede da Conmebol - Foto: Divulgação/Conmebol

Sede da ConmebolFoto: Divulgação/Conmebol

Publicado 06/07/2022 12:42 | Atualizado 06/07/2022 12:42

Rio - A mudança que a Conmebol deseja fazer no formato das Eliminatórias para a Copa de 2026 pode não acontecer. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a proposta da entidade enfrenta resistência na maioria das associações nacionais de futebol do continente. Brasil e Argentina concordam com uma eventual reforma no formato.

"A maioria absoluta quer manter. Vamos externar [nossa posição] quando houver uma reunião de Conselho da Conmebol. Se depender da maioria, a fórmula vai continuar sendo essa, a não ser que a Conmebol tenha alguma proposta para direcionar", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Atualmente, o torneio é disputado em pontos corridos, todos contra todos, o que ocupa 18 datas Fifas. Além do tamanho ser considerado longo, a Conmebol entende que o formato facilita muito para Brasil e Argentina e torna a competição demorada e pouco atrativa.

A Fifa aumentou o número de seleções para a Copa de 2026 e com isso, a Conmebol terá seis vagas diretas e mais uma repescagem para o torneio. O que é considerado fácil para Brasil e Argentina hoje será mais simples ainda na próxima edição.

O Conselho da Conmebol se reúne nesta quinta, em Cáli, na Colômbia, onde ocorre a Copa América de Futebol Feminino. Questionado sobre o calendário do futebol brasileiro para 2023, o presidente da CBF afirmou que precisa esperar o calendário da Conmebol.



"Tem um desenho do que pode acontecer. Mas são suposições enquanto não tiver o calendário deles. Nós queremos um calendário que não traga tanta consequência [ruim] para os clubes", disse.