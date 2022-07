Marcos Paulo pertence ao Atlético de Madrid - Foto: Divulgação/Atlético de Madrid

Publicado 05/07/2022 21:44 | Atualizado 06/07/2022 12:39

Rio - Cria das categorias de base do Fluminense, Marcos Paulo, de 21 anos, pode reforçar o Milan, da Itália, na próxima temporada. O atacante pertence ao Atlético de Madrid, da Espanha, com contrato até 2027, e jogou a última temporada por empréstimo no Famalicão, de Portugal. A informação é do portal "GE".

O Milan já encaminhou a primeira proposta para o Atlético de Madrid, mas as conversas ainda estão em andamento. Marcos Paulo está no Brasil e seguirá nos próximos dias para a Europa. A princípio, o atacante deve se reapresentar ao clube espanhol caso a negociação não avance. Apesar de ter sido procurado por clubes brasileiros, o jovem jogador tem interesse de permanecer no futebol europeu.

Marcos Paulo tem nacionalidade portuguesa e já atuou nas seleções de base do país. Recentemente, o atacante trocou de empresário, e agora trabalha com o italiano Giuseppe Bozzo. Na última temporada, o jogador disputou 20 partidas pelo Famalicão, sendo oito como titular. O atleta marcou apenas um gol.