Elle Brooke - Reprodução / Instagram

Publicado 06/07/2022 13:12

Rio - A torcedora do Manchester City, Elle Brooke, está apaixonado por um esporte e não é o futebol. Modelo e musa do OnlyFans, rede social que disponibiliza conteúdo adulto, Elle está se aventurando no boxe. Em seu perfil no Intagram, ela mostrou marcas dos treinamentos que vem realizando.

"Este ano, me apaixonei por um esporte que me permitiu me encontrar, aumentar minha autoconfiança e me concentrar a ser a melhor versão de mim mesma. Não importa quem eles coloquem na minha frente, eu já venci o adversário mais difícil de todos: eu mesmo", afirmou.

Recentemente, Elle Brooke se envolveu em uma polêmica com Astrid Wett, também modelo e torcedora do Chelsea. Elas protagonizaram um momento tenso em um evento que antecederia a luta de boxe entre elas. Porém, Astrid desistiu e agora Elle Brooke busca uma nova adversária.