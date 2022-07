Xuxa Meneghel participa do Mais Você desta segunda-feira - Reprodução da TV Globo

Publicado 11/07/2022 11:22 | Atualizado 11/07/2022 13:09

Rio - Encontro das loiras! Xuxa tomou café da manhã com Ana Maria Braga, no 'Mais Você', da TV Globo, nesta segunda-feira. A apresentadora falou como é sua relação com Sasha e brincou ao dizer que está preparada para ser avó. Ela ainda entregou quando a filha, que é casada com o cantor João Figueiredo, pretende engravidar.

"Eu tô pedindo. Mas eu falo assim pra ela: não quero forçar a barra, mas estou preparada para ser avó. Não sei se ela e ele estão preparados. Eles dizem que querem viajar, trabalhar. Os planos deles, acredito eu, que seja para daqui a dois anos. Eu até falei pra eles: 'poxa, dois anos, né. É tempo pra uma ariana esperar'. Eu entendo, é a vida deles. Eles tem que escolher. Queria logo", comentou ela, que confessou que vai dar 'trabalho' como avó.

No bate-papo com Ana, Xuxa se derreteu pela filha e falou sobre as fases dela. "Ela passou uma fase que não queria ser parecida comigo, de ter a personalidade dela. Depois, ela passou outra fase que até saiu na capa da Vogue, dela vestindo minhas roupas, fazendo minhas posições dos discos. Fiquei muito emocionada. Achei que ela não queria ser parecida comigo em nenhum sentido. Ela disse que tem muito orgulho de ser minha filha. Ela está em um momento que eu sempre tive por ela. De muito orgulho, amor".

A apresentadora ainda disse que não mudaria nada em Sasha. "Muita gente me pergunta se eu queria que ela fosse diferente. Eu queria fosse igual como ela é. Amo minha filha. Tudo o que ela fala, faz, me enche de orgulho. Fico sorrindo à toa", disse ela, que contou como é a relação com a estudante de moda e modelo. "A gente é bem parecida. Temperamento e tudo. Ela diz que sou muito cabeça dura. Mas a gente se dá tão bem, com tudo. A gente meio se completa, soma. Tenho uma relação com a Sasha que deve dar inveja em muita gente. Nunca fui uma pessoa de dizer não pra ela. Mimei ela pra caramba. Todo mundo disse que eu ia estragar ela e ela é um doce. Eu não vejo defeito nela".

Prestes a completar 60 anos, que tem 43 anos de carreira, Xuxa está cheia de projetos. Ela, que 'comandará' um cruzeiro em março do ano que vem, também montará uma exposição. "Você vai entrar na minha vida toda. As pessoas vão entrando e vendo, desde Santa Rosa, Bento Ribeiro, tem trem. É uma coisa sensorial, você vai sentir cheiro, as pessoas vão poder ver fotos, entrar na nave", disse Xuxa. A exposição acontece em novembro, em São Paulo.

Em seguida, Ana Maria mostrou imagens do encontro de Xuxa e Junno Andrade no 'Xou da Xuxa', nos anos 80. "Ele, na época, mentiu pra mim. Ele tinha um empresário que dizia que ela não podia dizer que namorava e ele tinha uma noiva na época. E eu sabia e ficava instigando pra ele falar e ele não falou. Se eu tivesse namorado ele naquela época acho não tinha dado certo", afirmou ela, que namora o cantor há dez anos.

O último trabalho de Xuxa na televisão foi há dois anos. Ela comandou o 'Canta Comigo All Stars', na Record TV. Ela ficou na emissora durante cinco anos e apresentou o 'Xuxa Meneghel', 'Dancing Brasil', 'Geração Xuxa' e 'The Four Brasil'. Já na Globo, Xuxa trabalhou por 29 anos e teve onze programas. Entre eles estão: 'Xou da Xuxa', 'Planeta Xuxa' e 'TV Xuxa'.

