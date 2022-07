Vítor Peracetta, baixista de Di Ferrero, pediu a volta da TV Globinho ao vivo no - Reprodução/TV Globo

Vítor Peracetta, baixista de Di Ferrero, pediu a volta da TV Globinho ao vivo no Reprodução/TV Globo

Publicado 13/07/2022 13:25 | Atualizado 13/07/2022 13:32

Rio - O baterista de Di Ferrero , Vítor Peracetta, participou do "Encontro" desta quarta-feira (13), e supreendeu Patrícia Poeta ao fazer um pedido inusitado. Antes de se apresentarem, o ex-NX Zero comentava com a apresentadora que algumas pessoas da banda nem dormiram antes do programa e passou o microfone ao baterista, que aproveitou a oportunidade para pedir a volta da "TV Globinho".

fotogaleria

"Um salve pra todo mundo e volta TV Globinho", disse o músico no microfone. Patrícia se divertiu com a brincadeira e reagiu com bom humor. "Muito bom. Um salve para todo mundo, já já eles vão cantar", disse.

Vitor estava fazendo referência a um antigo programa da TV Globo que exibia desenhos animados e programas infantis. Com a estreia do "Encontro" em 2012, a "TV Globinho" foi extinta, e os espectadores pedem a volta da atração desde então.

Nas redes sociais, a atitude do baterista repercutiu e redeu muitos apoiadores.

Amei o baterista que teve a coragem de falar no programa encontro ao vivo “um salve pra todos e volta tv globinho” — Eduarda Bergamo (@duda_bergamo087) July 13, 2022

Volta Tv Globinho e a reação do Di Ferrero foi o melhor do #Encontro de Hj. Kkkkk — C.J.Guerreiro (@CJGuerreiro1) July 13, 2022