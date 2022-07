Brenada Paixão e Matheus Sampaio são os campeões do Power Couple Brasil 6 - Reprodução/Instagram

Publicado 15/07/2022 17:24 | Atualizado 15/07/2022 17:27

Rio - A sexta temporada do “Power Couple Brasil”, da Record TV, chegou ao fim nesta quinta-feira (14) e o casal Brenda Paixão e Matheus Sampaio foram consagrados como os campeões. Após conquistarem o favoritismo do público, eles receberam 53,88% dos votos e embolsaram R$ 330 mil na grande final contra Albert Bressan e Adryana Ribeiro (19,23%) e Karoline Menezes e Mussunzinho (26,89%), que ganharam um carro 0 Km e R$ 50 mil, respectivamente.

“Que momento mais inesquecível! Sem palavras por todo esse carinho que estamos recebendo”, disse Brenda em publicação em suas redes sociais. A trajetória do casal despertou até mesmo a torcida internacional da cantora Demi Lovato.O “Power Couple Brasil'' é um reality show atualmente apresentado por Adriane Galisteu, que visa expor a vida de casais de celebridades em uma mansão, onde eles enfrentam desafios que testam quão bem eles realmente se conhecem. A cada semana, um casal é eliminado durante a “DR”, até que o último casal vença e ganhe o dinheiro acumulado durante o programa. O formato é famoso pela quantidade de brigas que acontece entre os participantes, sendo Brenda e Matheus, que se auto intitulam “casal pet”, os que mais protagonizaram essas confusões. O principal desafeto dos dois era com o casal que ficou em segundo lugar, Karol e Mussunzinho, com quem acabaram se reconciliando no final do programa.Com uma jornada marcada por derrotas em provas, votos e muitas DRs, Brenda e Matheus nunca perderam a torcida do público, que salvou o casal da eliminação oito vezes. Um desses retornos acarretou em uma briga generalizada que acabou culminando na saída do casal Rogério Silva e Cláudia Baronesa, pais do cantor MC Gui. Na ocasião, Rogério atirou um vaso decorativo em uma janela, na tentativa de invadir o quarto do ex-participante do programa "A Fazenda", Cartolouco, e a produção precisou intervir. Após a confusão, o casal Baronesa e Rogério anunciaram oficialmente a desistência do programa, porém, de todo modo, o casal teria sido expulso pelas últimas atitudes de Rogério que violavam as regras do reality.Até mesmo na final ao vivo do “Power Couple 6” rolou um bate boca entre Hadballa e Mussunzinho, que precisou da intervenção de Galisteu.