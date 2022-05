Rogério e Baronesa, pais de MC Gui, não estão mais na competição - Reprodução

Publicado 27/05/2022 16:43 | Atualizado 27/05/2022 17:37

O casal Rogério Silva e Cláudia Baronesa, pais do cantor MC Gui, desistiram do reality "Power Couple", da TV Record. Durante o episódio desta quinta-feira (26), uma grande briga, iniciada por Matheus e Hadson, causou um conflito generalizado, envolvendo praticamente toda a casa. Em meio à confusão, Rogério atirou um vaso decorativo em uma janela, na tentativa de invadir o quarto do ex-participante do programa "A Fazenda", Cartolouco, e a produção precisou intervir.

A saída da dupla foi informada ao resto do elenco por meio de uma mensagem pela televisão da casa. "Baronesa e Rogério deixaram o jogo na noite de ontem. Eles anunciaram oficialmente a desistência do programa, porém, de todo modo, o casal teria sido expulso pelas últimas atitudes de Rogério. Lembramos que o Power Couple é um jogo e, como todo jogo, há regras. Uma das regras deixa claro que oferecer risco à integridade física de outros participantes gera expulsão. E avaliação e decisão a esse respeito é da decisão do programa", anunciaram.



O REALITY VIROU UM HOSPÍCIO REAL KKKKKKKK GENTE QUE ISSO #PowerCouple



#eliminaçãopowercouple pic.twitter.com/dHmF8T6uoh — Matheus (@BFR_THEEUS) May 27, 2022

A confusão



A briga generalizada começou com o retorno do casal Brenda e Matheus, que desagradou o ex-BBB Hadson. Incomodado com a volta da dupla, Hadbala decidiu provocar o colega de casa, deixando os nervos dos participantes à flor da pele.



Hadballa perdendo a linha com a volta de Bretheus hahahaahahahahaha QUE LOUCURA #EliminaçãoPowerCouple



O conflito entre Rogério e Cartolouco começou logo depois, com uma discussão sobre a votação. "Não tá errada a estratégia, mas a justificativa de voto", declarou o jornalista. "Mas é o meu jogo. Você não tem obrigação de aceitar", rebateu o pai de MC Gui.

Ainda no início da briga, Rogério pegou uma garrafa e jogou água no rosto de Cartolouco, como resposta às provocações por seus posicionamentos contrários dentro do reality show. "Você é bundão", gritou ele. Temendo uma possível agressão, Baronesa arrastou o marido para um canto do cômodo, mas o ex-Fazenda saiu na direção da dupla, esbravejando provocações.



Um dia creme na cara, outro água... #EliminaçãoPowerCouple pic.twitter.com/cuD3PU1p1i — Power Couple Brasil (@powercouple) May 27, 2022 A situação ficou ainda mais complicada quando Cartolouco entendeu que Rogério teria ameaçado sua namorada, Gabi. Para que não agredisse o pai de MC Gui, o ex-A Fazenda precisou ser segurado por outros três participantes.



A situação ficou ainda mais complicada quando Cartolouco entendeu que Rogério teria ameaçado sua namorada, Gabi. Para que não agredisse o pai de MC Gui, o ex-A Fazenda precisou ser segurado por outros três participantes.

Com o desenrolar da briga, do lado de fora da casa, Rogério arremessou um vaso de planta na janela do quarto de Cartolouco e Gabriella, quebrando o vidro. Neste momento, a câmera do programa foi cortada, mas, logo depois, foi possível ver o marido de Baronesa se comunicando com a produção pelo interfone.

Até mesmo Adriane Galisteu, que comanda o programa, não conseguiu controlar a situação. A briga foi tomando grandes proporções, com muita gritaria, xingamentos e acusações. Ao longo da transmissão ao vivo, a apresentadora tentou chamar a atenção dos casais pela televisão, mas foi ignorada pela maioria do elenco, que deu continuidade às discussões.





GENTE DO NADA #EliminaçãoPowerCouple pic.twitter.com/eG2JlNJYpU — Dantas (@Dantinhas) May 27, 2022 Para conter a confusão, a produção do programa chegou a colocar alguns "ninjas" dentro da casa. Parados nos cantos, o grupo de seguranças foi posicionado na intenção de manter o controle, evitando maiores complicações e até mesmo agressões físicas entre os participantes.