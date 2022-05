Isadora Ribeiro, que já posou para revistas adultas, vai compartilhar conteúdo sensual na plataforma - Reprodução

Isadora Ribeiro, que já posou para revistas adultas, vai compartilhar conteúdo sensual na plataformaReprodução

Publicado 30/05/2022 14:17

Isadora Ribeiro, atriz que fez sucesso nos anos 90, criou sua própria conta no OnlyFans, plataforma que disponibiliza conteúdo adulto para assinantes. Aos 56 anos e sem papas na língua, ela revelou o motivo da decisão e relembrou o passado como modelo em revistas sensuais.

A artista, que foi bailarina da abertura do "Fantástico", revelou, nas redes sociais, que vai estrear na plataforma no dia 5 de junho. Em seu perfil, ela afirmou que vai compartilhar nudes inéditos e com seu corpo natural, mostrando as consequências dos anos e sem procedimentos estéticos."Recebo muitos elogios pelas minhas fotos e textos, mas esses mesmos seguidores cobram fotos mais sensuais, e a maioria sugere conteúdos no OnlyFans. Alguns seguidores até comentam que minhas fotos no Instagram são muito comportadas e que eu deveria ousar mais um pouquinho. Então, para atender a pedidos dos meus fãs, vou participar dessa plataforma com fotos inéditas e sensuais, especialmente produzidas para quem quer me ver com mais intimidade", disse ela.A atriz já posou nua no passado. Nos anos 90, quando atuava também como modelo, foi fotografada três vezes em ensaios sensuais para as revistas Playboy e Sexy, mas nunca deixou tudo à mostra. "Nudes completo eu nunca fiz na vida. Mesmo quando posei nua, as pernas sempre ficaram bem fechadas e assim continuarão. A ideia será continuar produzindo fotos de bom gosto e mesmo sem estar 100% desnuda", contou.