Com diversas manchas no corpo, Letícia Santiago revelou que ainda não sabe a causa da inflamação na peleReprodução

Publicado 30/05/2022 13:08

A ex-BBB Letícia Santiago, chocou seus seguidores ao mostrar, em seu perfil do Instagram, na última sexta-feira (27), um processo inflamatório que está enfrentando. Nesta segunda-feira (30), a influenciadora contou que, apesar de ter feito exames, a inflamação continua presente e se espalhando pelo corpo.

Segundo Letícia, as várias marcas vermelhas na pele, que surgiram na semana passada, estão aparecendo em novas áreas. "As manchas espalharam pelo corpo. Não chegaram ao rosto, mas percebo que o pescoço está cheio de manchas. As pernas também têm manchas. Espalhou mais", disse ela.

Ainda no início dos sintomas, a ex-participante do BBB14 procurou atendimento médico e passou por uma série de exames. "Fiquei muito assusta. Pensei ser dengue, varicela, catapora, mas meus exames de sangue não acusaram nada", afirmou a influenciadora.

No hospital, Letícia não ficou internada e foi orientada a fazer repouso em casa. Em seu terceiro dia lidando com as manchas, no domingo (29), ela afirma ter notado que surgiu uma sensação de coceira e queimação nas regiões inflamadas.