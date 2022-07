Milton Gonçalves em cena como o jornalista Gasparian na série 'Filhas de Eva' - Divulgação/Globo

Publicado 20/07/2022 17:01 | Atualizado 20/07/2022 17:02

Rio - Milton Gonçalves poderá ser visto novamente no último trabalho que gravou para a televisão, a partir desta quinta-feira, dia 21. Fãs do ator, que faleceu em maio deste ano , terão a chance de assistir a participação especial que ele faz na série "Filhas de Eva", original do Globoplay que chegou à TV Globo na semana passada.

Leandro Nogueira, o diretor artístico da trama, relembra a emoção de trabalhar com Milton durante as gravações da série estrelada por Giovanna Antonelli, Renata Sorrah e Vanessa Giácomo. "Eu trabalhei com o Milton várias vezes, inclusive, entre últimos trabalhos, ele fez a novela ‘O Tempo Não Para’ (2019) comigo. Em seguida, tive a honra de tê-lo nessa participação especialíssima em ‘Filhas de Eva’. O Milton era daquelas pessoas com quem você sempre quer trabalhar, estar junto e ter uma boa conversa. Ele sempre trazia alegria para o set, era muito generoso e querido por todos. Então, foi incrível como sempre", declarou.

No episódio que vai ao ar nesta quinta-feira, depois de "Pantanal", Milton Gonçalves surge na pele do jornalista Gasparian em uma conversa recheada de tensão com Fábio (Marcos Veras), na redação de um jornal. Os dois se encontram após Fábio iniciar a apuração pela suspeita de que o pai de Lívia (Antonelli) esteja envolvido em corrupção.

O ator Milton Gonçalves morreu no dia 30 de maio, aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Ele faleceu em casa por volta de 12h30, vítima de complicações em consequência do AVC que sofreu em 2020, segundo confirmou a família do veterano. Antes de "Filhas de Eva", a última vez em que ele esteve na TV Globo foi com a minissérie "Se eu Fechar os Olhos Agora", de 2019.

Nascido em 9 de dezembro de 1933, no interior de Minas Gerais, Milton Gonçalves ficou conhecido por sua longa carreira em produções da TV Globo, desde quando chegou na emissora carioca, em 1965, como parte do primeiro elenco de atores do canal. Desde então, o artista esteve em novelas marcantes como "O Bem Amado" (1973), "Sinhá Moça" (1986) e "O Rei do Gado" (1996).