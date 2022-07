Ivete Sangalo na estreia do programa ’Pipoca da Ivete’ - Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo na estreia do programa ’Pipoca da Ivete’Reprodução / Instagram

Publicado 24/07/2022 19:33 | Atualizado 24/07/2022 19:47

Rio - Ivete Sangalo estreou, na tarde deste domingo, o programa "Pipoca da Ivete" na Rede Globo. Durante a atração, estiveram presentes inúmeros artistas como Regina Casé, Paolla Oliveira, Diogo Nogueira, Jonathan Azevedo e também, o apresentador, Tadeu Schmidt. Nas redes sociais, o dominical recebeu elogios, mas também, críticas.

Logo no início do vespertino, a cantora comemorou a possibilidade de estar realizando um de seus sonhos. "Ai, minha gente, que delícia. Meu coração tá explodindo de alegria. Estou aqui realizando um sonho maravilhoso. A companhia de vocês, então, vai ser muito especial", garantiu.

O programa contou com uma gincana entre famílias, bate-papo com os convidados e um jogo de "remake" de cenas, onde Ivete acabou soltando um palavrão, que foi censurado pela emissora. Ao final do programa, a apresentadora aproveitou para fazer uma homenagem a Faustão, por sempre tê-la incentivado a comandar uma atração na televisão. "Todas as vezes que pisei no seu programa, você falou que eu merecia ter um programa na televisão e eu quero honrar isso aqui com toda a alegria que me cabe", disse a artista.



No Instagram, os convidados do programa foram só elogios. "Você é incrível! Que 'vibe'! Gratidão", disse Jonathan Azevedo. "Amamos fazer parte desse momento! Foi lindo! Sucesso!", desejou Paolla Oliveira."Foi lindão!", enalteceu Diogo Nogueira. "A Pipoca é o máximo! Que diversão! Que farra! Que honra fazer parte de mais um sucesso na sua vida! Você faz tudo ficar maravilhoso! Você merece!", declarou Thadeu Schmidt.

Já entre os telespectadores, o novo dominical da Globo dividiu opiniões. Enquanto alguns elogiaram, outros criticaram o estilo da atração. "Amei", disse uma usuária. "Carisma impagável", afirmou outra sobre a performance de Ivete. "Se esse programa não fizer sucesso, não é culpa da Ivete. É do formato que o Boninho insiste em empurrar", alfinetou uma internauta. "Esse programa da Ivete se parece com todos os que deram errado na Globo. Estou impressionada com a força de vontade em errar", apontou uma terceira. "Uma cópia do que já vemos com o Mion", criticou outro, referindo-se ao "Caldeirão com Mion", da mesma emissora.