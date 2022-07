Veveta com os convidados do novo trabalho: lugar para se divertir e ser feliz, segundo ela - fotos Fabio Rocha

Veveta com os convidados do novo trabalho: lugar para se divertir e ser feliz, segundo ela fotos Fabio Rocha

Publicado 24/07/2022 06:00

Rio - Explorando todas as suas versões, Ivete Sangalo estreia, neste domingo (24), na apresentação de seu novo programa na TV Globo, 'Pipoca da Ivete', logo após 'Temperatura Máxima'. Sempre com um alto astral contagiante, a cantora explica o motivo do nome.



"Pipoca, na minha vida, tem milhões de sentidos diferentes. Uma referência muito forte é o Carnaval da Bahia, onde o povo que pula atrás do trio é a 'pipoca'. E nada mais diverso, democrático, lindo e fértil do que a pipoca que vai atrás do trio. A ideia de trazer a pipoca para o programa foi também inspirada nessa coisa despojada, feliz, alegre, dinâmica, que é a pipoca. E tem a pipoca propriamente dita, o alimento, que remete às pessoas reunidas para se entreterem. Todo esse sentimento, somado à tarde de domingo, eu acho que é um encaixe perfeito", diz Veveta.



Vencedora de quatro Grammys Latino, Ivete se tornou conhecida como vocalista da Banda Eva, e desde quando iniciou sua carreira solo, em 1999, nunca saiu debaixo dos holofotes. Cantora, compositora, instrumentista, empresária, atriz e apresentadora, Ivete sempre foi uma artista multifacetada que consegue unir diversos públicos. Dona de hits como “Festa”, “Sorte Grande” e “Acelera Aê”, Ivete foi a artista que mais vezes pisou no Palco Mundo do Rock in Rio, totalizando 16 vezes neste ano. Ela também também deu vida a Maria Machadão, em “Gabriela” (2012), além de ter atuado na novela “Brava Gente” (2001), na série “As Brasileiras”, e nos filmes “Crô”(2013) e “De perto ninguém é normal” (2020).



O novo programa será em esquema de temporada, assim como a outra atração dominical que a apresentadora continuará comandando, o 'The Masked Singer Brasil', com a terceira edição prevista para começar em janeiro de 2023.



Um dos convidados do primeiro episódio do 'Pipoca', Diogo Nogueira, antecipa o clima: "Eu estou com o frio na barriga e muito ansioso para estreia, em que estive junto de umas das pessoas mais queridas desse país, que é a Ivete. A expectativa é que seja um programa com muita alegria e muita pipoca como a Ivete é e as coisas que ela faz são. E eu vou cantar com ela, hein!?", declara o artista, que cantará a música “Tá escrito” com Veveta.

"É uma honra participar do 'Pipoca da Ivete'. Eu estou um pouco nervosa, um pouco ansiosa, mas acima de tudo feliz de estar neste programa", completa Paolla Oliveira, que também é uma das convidadas. Ainda estarão no primeiro dia Tadeu Schmidt, Jonathan Azevedo, Cauã Reymond e Regina Casé.



Além de convidados, que podem ser famosos ou anônimos, a atração também terá brincadeiras, interpretações, dança, humor, bate-papo e quadros diversos. “Esse programa é diversão; é isso que eu sei entregar. Antes de ser cantora, na minha casa, a alegria era a condição sine qua non [indispensável] da minha família. Aqui eu vou cantar, atuar, brincar. Estou chegando com a minha energia, e também vou aprender muito. No meu olhar, coisas muito incríveis vão acontecer nessa caminhada”, adiantou a cantora.



No evento de lançamento, a apresentadora falou sobre sua expectativa e inspirações para a atração. “Todos os rios da minha vida correm para o mar que é esse programa. Coisas que eu aprendi, que gostava de fazer e que vivi deságuam nesse mar. ‘Pipoca da Ivete’ é a síntese de tudo que eu sou e tem como principal objetivo a diversão”, descreveu Veveta.



No dia 27 de maio, a artista comemorou seu aniversário de 50 anos com um show na sua cidade natal, Juazeiro, na Bahia, que foi transmitido ao vivo na grade da TV Globo. A apresentação contou com a participação do seu filho primogênito, Marcelo, de 12 anos, que tocou percussão ao lado da mãe. Ivete Sangalo é casada há 11 anos com o nutricionista Daniel Candy, com quem tem mais duas filhas gêmeas: Helena e Marina, de 4 anos.



Para Ivete, a experiência de estar na televisão em um programa só seu tem sido surpreendente. “Acho que, dessa vez, o fato de eu assinar esse programa com a minha personalidade, as minhas características, o que me trouxe até aqui, é muito honesto, muito sagrado para mim. É tudo muito novo, mas ao mesmo tempo eu me sinto tão dentro de mim, do que eu gosto de fazer. É uma surpresa deliciosa, porque é como se eu me reencontrasse e encontrasse tudo novo. É meio doido, mas é gostoso”, contou ela, que não vai apenas apresentar, mas mergulhar de cabeça na dinâmica do 'Pipoca'.



“Eu jamais conseguiria fazer uma coisa sem participar. Sou uma pessoa dinâmica, ativa, participativa, proativa, e o programa me propôs fazer isso. Estou totalmente confortável com as brincadeiras e acho que, se eu não pudesse participar, ficaria muito agoniada. Quero fazer parte de tudo, porque é assim que eu sou no meu dia a dia. Eu me sinto viva dessa maneira, e o programa fez isso comigo: me ligou na tomada e ninguém tirou”, brincou Ivete.



A ideia do 'Pipoca da Ivete' partiu de uma vontade antiga dela ter um programa que fosse a sua cara. “Há tempos já tinha a ideia de ter um programa, mas acho que veio no momento certo, em um formato pensado para que eu estivesse envolvida, completamente dentro das dinâmicas. A essência desse programa é a minha personalidade. Isso é muito gostoso, porque eu me sinto confortável naturalmente; eu me sinto à vontade e a coisa flui. É um grande barato entrar em um projeto que se parece tanto comigo. É uma alegria. Venho fazer esse programa assim: ‘hoje eu estou indo ali me divertir. Eu estou indo ali ser feliz’”, finaliza.