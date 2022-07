Rainha de Bateria da União da Ilha, Juliana Souza usa receitinhas caseiras para hidratar os lábios - Márcio Faria / Divulgação

Rainha de Bateria da União da Ilha, Juliana Souza usa receitinhas caseiras para hidratar os lábiosMárcio Faria / Divulgação

Publicado 24/07/2022 05:00

Rio - As altas e baixas temperaturas ocasionam um problema muito comum: o ressecamento dos lábios. Para dar um chega pra lá nas rachaduras e descamação da boca, a biomédica Letícia Galvão ensina receitinhas caseiras para criar o melhor hidratante labial sem gastar muito. A profissional ainda explica o motivo que ocasiona esse desconforto.

fotogaleria

"A região dos lábios já não produz qualquer tipo de oleosidade, não há sebo, e apesar de muitas pessoas fugirem dele, é necessário para evitar que tenha muito ressecamento. Por conta desse fator, além das ações externas características da estação como vento, a temperatura baixa, essa falta de hidratação fica ainda maior, causando os machucados e a descamação da boca. As altas temperaturas também proporcionam ressecamento", explica Letícia.



Em seguida, a biomédica comenta que receitinhas com ingredientes que se tem em casa ajudam a solucionar o ressecamento labial. "Elas são responsáveis por evitar os sinais do tempo frio e quente, também deixarão o local mais resistente a desidratações que podem surgir com o tempo, e fazendo o papel de restaurar o tecido da boca quando está sensível", afirma Letícia, que faz um alerta: "Apesar de serem produtos caseiros, ainda é preciso que tenha cuidado. O recomendado é que faça as receitinhas somente duas vezes por semana, para que não tenha um contato constante com a pele, assim não vai ter o risco de causar alguma reação alérgica no local".

Rainha de bateria da União da Ilha, Juliana Souza é adepta da compressa de camomila para deixar a boca perfeita. "A compressa de camomila é uma receitinha milagrosa, rápida e eficaz. Aqui em casa é uma receita que passou de mãe para filha. Em época de frio eu sempre faço”, revela a empresária.

Ao Dia, a biomédica Letícia ensina como fazer a compressa de camomila e dá outras receitas baratinhas para deixar os lábios bem hidratados em todas as estações do ano. Confira!



Mel e açúcar

Itens comuns como mel e açúcar podem ser grandes aliados. "Essa receita é, provavelmente, a mais famosa e querida pelas pessoas, além de ser bem simples de fazer. São necessárias uma colher (sopa) de açúcar orgânico e uma colher (sobremesa) de mel, é importante que a mistura desses ingredientes fique como uma pasta, depois disso, passe o produto nos lábios, esfoliando levemente. Deixe agir por dois minutos e então retire com água morna, para dar uma potencializada na hidratação, finalize com o hidratante de lábios de sua preferência", ensina a profissional.



Compressa de camomila

O chá de camomila é uma boa pedida para hidratar a boca. "Essa plantinha é conhecida por acalmar o local que está irritado, nesse caso, ela servirá para aliviar o incomodo causado pelos machucados do lábio. Só é preciso ter um sachê de chá de camomila e 250ml de água, prepare como se fosse para o consumo, mas não adicione açúcar. Deixe por 20 minutos na geladeira, depois, faça as compressas nos lábios com a ajuda de um algodão ou de gaze", explica Letícia.



Esfoliação com Vaselina

A vaselina também ganha destaque: "O produto tem uma ação incrível, é um super-hidratante, por isso é tão recomendado nesse caso. Faça movimento circulares nos lábios utilizando a Vaselina com a ajuda de uma escova de dente, de preferência com cerdas macias e retas, por 3 minutos, depois da esfoliação, deixe a Vaselina no local para dar um efeito maior".