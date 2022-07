Muda e Tibério transam pela primeira vez - Reprodução de vídeo

Publicado 27/07/2022 11:45 | Atualizado 27/07/2022 13:24

Rio - Após subirem ao altar, Tibério (Guito) e Muda (Bella Campos) finalmente tiveram sua primeira noite de amor, em 'Pantanal', da TV Globo. A cena foi exibida na noite desta terça-feira. A jovem supera o medo do sexo após receber alguns conselhos de Filó (Dira Paes) e se entrega ao marido. No entanto, quase que o relacionamento dos casal acaba devido um mal entendido.

Tudo começou quando Muda desabafou com a mulher de José Leôncio (Marcos Palmeira). Filó disse que entendia o medo de Muda em transar, após sofrer tentativas de estupro de Levi (Leandro Lima), mas refletiu sobre os sentimentos de Tibério. "É natural que o pobre do Tibério esteja se sentindo desprezado com toda essa situação", afirmou ela. “Eu num sei, Filó… Eu sinto… Sinto como se eu num merecesse um home tão bom quanto ele. Às vezes eu sinto que merecia era de tá junto do Levi… Não do Tibério”, desabafou Muda.

O problema é que o peão só escutou parte da conversa e o nome de Levi. Sendo assim, Tibério decidiu colocar um ponto final no casamento com a jovem. Ele foi para casa, arrumou as malas e esperou a mulher chegar para pegar o anel que era de sua mãe, que está em um colar no pescoço dela. "Eu num quero guardar mágoa e nem ressentimento de você, Muda. Eu só quero de volta a aliança que te dei e esquecer o dia em que te conheci”, desabafou ele.

Neste momento, Muda tomou coragem e decidiu se entregar para o marido. "Eu quero uma vida nova com você Tibério", afirmou a amiga de Juma (Alanis Guillen). O peão rebateu: "Prefiro a certeza que não vou ter você do que a esperança de que você vai me aceitar um dia e me querer como eu te quero". A moça, então, se declarou. "Eu te quero, Tibério… Eu te quero muito… Te quero como nunca quis nada nessa vida. E se você ainda me quiser, eu te quero". Logo depois, o casal teve sua noite de núpcias.

Agora foi o Tibério quem ficou sem palavras #Pantanal pic.twitter.com/RMRelIgiXz — TV Globo (@tvglobo) July 27, 2022

Enfim, a muda se entregou nos braços de Tibério . Linda cena entre os personagens pic.twitter.com/XTxuDrQlnB — Viviane Nunes (@Viviane22119411) July 27, 2022

Ara que Tibério e Muda finalmente transaram#Pantanal pic.twitter.com/7o80reagbM — João Pedro Figueredo (@figueredo_jp) July 27, 2022

#Pantanal O Twitter vendo que a primeira vez de Muda e Tibério veio aí: pic.twitter.com/DZ85KwLdU0 — Gabriel Campos (@gabscmps) July 27, 2022

Muda transar com o Tibério só pra satisfazer um capricho dele que não aguentar esperar o tempo da mulher é um desserviço hein#Pantanal pic.twitter.com/D943l76VFD — agatha (@cris_agatha2) July 27, 2022

Todo mundo e o Tiberio esperando a Muda para fazer amor com ele e a cena foi um uó em Pantanar



Deram mais cena para cavalo preto!#pantanal pic.twitter.com/NR1SYiUJgd — Pedro, O Comentador (@Pedrocomet) July 27, 2022

Tinha tudo pra ser lindo essa cena da Muda e Tibério, porém tem uma mistura de algo obrigado e conselhos de segundos...#pantanal — lua (@Luacms) July 27, 2022