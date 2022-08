Ellen Pompeo como Meredith Grey em Grey’s Anatomy - ABC/Divulgação

Rio - Ellen Pompeo aparecerá em apenas 8 episódios da 19ª temporada de "Grey's Anatomy", drama médico de sucesso da qual ela é protagonista. Ainda assim, ela continuará a narrar todos os episódios e a atuar como produtora executiva da série.

De acordo com o Deadline, essa ausência se dá a atriz assinou contrato com a plataforma Hulu, e estará envolvida em outra produção, "Oprhan". Pompeo será produtora executiva da minissérie que é uma adaptação do filme de 2009 baseado na história real da ucraniana Natalia Grace, cujos pais adotivos nos EUA afirmaram que ela era uma adulta sociopata fingindo ser uma criança.