Marcela Fetter participa do ’Encontro’Reprodução/TV Globo

Publicado 10/08/2022 14:10

Rio - Marcela Fetter participou do "Encontro" desta quarta-feira (10) e revelou que já se despediu das gravações de "Pantanal', na TV Globo. A atriz, que dá vida à jornalista Érica , disse que já está sentindo falta da rotina de trabalho da novela das nove, que termina em outubro.

"Foi a minha última semana, um vazio. Meu último dia de gravação foi o última cena da novela. Foi uma emoção", disse ela.

Par romântico de Irandhir Santos, que interpreta José Lucas de Nada, a personagem de Marcela está grávida do peão e a atriz aproveitou para falar um pouco sobre a relação dos dois. "Acho que a Érica é uma salvação na vida do Zé Lucas e o Zé Lucas é uma salvação na vida da Érica, eles se encontraram, talvez aquele encontro certo na hora errada, acho que muita coisa vai mudar na vida dos dois, independente do final", afirmou.



"Érica viveu naquela caixinha dela os 28 anos e a primeira experiência de liberdade, de conhecer o amor. Apesar de ter o noivo, foi o pai que arranjou. Acho que ela admira o Zé Lucas, brilha o olho dela", explicou a atriz. "Vai ter casamento! Meu primeiro casamento na TV com véu e grinalda", acrescentou.



Marcela contou ainda que preferiu não assistir a versão original de "Pantanal". "Decidi não ver nada da primeira versão para criar a Érica do zero", revelou.