Boninho dá as boas-vindas a Fátima Bernardes ao 'The Voice Brasil' - Reprodução/Instagram

Boninho dá as boas-vindas a Fátima Bernardes ao 'The Voice Brasil'Reprodução/Instagram

Publicado 11/08/2022 21:46 | Atualizado 11/08/2022 21:54

Rio - E foi dada a largada para as preparações da nova temporada do 'The Voice Brasil'! Nesta quinta-feira, Boninho usou o Instagram para compartilhar uma foto em que posa ao lado de Fátima Bernardes. O diretor de variedades da TV Globo aproveitou para celebrar a chegada da jornalista como a nova apresentadora do reality show. Além de Fátima, a cantora Gaby Amarantos também é uma das novidades para a próxima edição

fotogaleria

"'The Voice Brasil' on! Primeiro e oficial encontro com a nossa família Voice. Fátima Bernardes, seja bem-vinda a essa festa. Estamos todos muito felizes com a sua chegada. Bora virar as cadeiras", declarou Boninho, na legenda da postagem. "Você não imagina a minha alegria em estar num projeto tão bacana. Sempre fui fã", respondeu a ex-apresentadora do 'Encontro', nos comentários.

Prevista para estrear em novembro deste ano, a 11ª temporada do 'The Voice Brasil' marca a estreia de Fátima Bernardes no comando do reality show. "Estou muito animada e ansiosa pelo início dessa minha primeira temporada no ‘The Voice Brasil’. Um programa que já mora no coração dos brasileiros. Muito feliz também de estar novamente ao lado de Gaby Amarantos, Iza, Lulu Santos e Michel Teló com os quais tive muitos Encontros. E de ter a também querida Thaís Fersoza nessa nova fase. Vamos todos, no palco e em casa, nos emocionar muito", disse a jornalista, recentemente.

Confira: