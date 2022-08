Prestes a estrear no 'The Voice', Fátima Bernardes vai a restaurante com Boninho no Rio

Rio - A apresentadora Fátima Bernardes esteve em um restaurante em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira. Fátima estava acompanhada pelo diretor Boninho. A apresentadora está prestes a estrear no "The Voice Brasil", após comandar o "Encontro" por 10 anos.

Boninho postou uma foto da reunião nas redes sociais e celebrou a chegada de Fátima ao time. "'The Voice Brasil' on! Primeiro e oficial encontro com a nossa família Voice. Fátima Bernardes, seja bem-vinda a essa festa. Estamos todos muito felizes com a sua chegada. Bora virar as cadeiras", declarou o diretor na legenda da postagem. "Você não imagina a minha alegria em estar num projeto tão bacana. Sempre fui fã", respondeu a ex-apresentadora do 'Encontro', nos comentários.

