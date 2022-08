Internautas dizem que expressão facial de Patrícia Poeta mudou ao sair do palco - Reprodução

Publicado 16/08/2022 11:40

Rio - A apresentadora Patrícia Poeta voltou a dar o que falar no "Encontro" desta terça-feira. Ela entrevistava a plateia do matinal em uma pauta sobre assédio quando precisou "passar a bola" para seu companheiro de programa, Manoel Soares, que seguiria com as entrevistas. A jornalista, no entanto, teria mudado de expressão facial ao deixar o palco.

fotogaleria

"Manoel, tem mais caso aí né?", perguntou Patrícia, descendo as escadas da plateia. Em seguida, o nome da apresentadora foi parar nos tópicos mais comentados do Twitter nesta terça-feira por conta de sua atitude. Alguns telespectadores ficaram com a impressão de que ela não gostou de deixar Manoel tocar o restante das entrevistas.