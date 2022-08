Daniela e Lívia Andrade - Reprodução do Instagram

Rio - Após Lívia Andrade anunciar que é a mais nova contratada da TV Globo, a filha de Silvio Santos, Daniela Beyruti, se manifestou sobre a notícia através do comentário de uma publicação do colunista Leo Dias, do site Metrópoles, no Instagram, na noite desta terça-feira. Ela alfinetou, em tom de brincadeira, a emissora concorrente, já que alguns funcionários da vênus platinada já foram do SBT.

“Eita! Um dia a Record quis ser a Globo e agora a Globo quer ser o SBT, vai entender. Lívia, Pri Alcântara, Maisa, Larissa Manoela e até a Eliana agora está sendo sondada para aparecer nas telas do plim plim… SBT, a TV mais feliz do Brasil”, comentou Daniela, que, atualmente, Daniela faz parte do Conselho Administrativo do Grupo Silvio Santos.

Lívia Andrade contou nas redes sociais que finalmente voltará às telinhas. De acordo com a apresentadora, ela agora integra o time do "Domingão com Huck", da TV Globo. "Quando eu vou voltar pra TV? Agora sim posso responder: de volta no domingo, um dia tão especial pra mim. Mas agora é no Domingão com Huck, na Globo!!! Plim Plim", escreveu na legenda de um vídeo em que usou a vinheta do "Plantão" da emissora carioca. No Twitter, ela brincou: "E houve boatos que ela estava na pior".



A estreia de Lívia deve acontecer ainda este mês, já que ela usou a hashtag "agosto" em sua postagem. Lívia Andrade começou na televisão aos 13 anos, no programa "Fantasia", do SBT. Mais tarde, ela foi "Mallandrinha", assistente de palco de Sérgio Mallandro, na TV Gazeta. Durante muitos anos, a apresentadora integrou o time do "Programa Silvio Santos". Ela chegou, também, a comandar o "Fofocalizando". Ela deixou o SBT em 2020. No entanto, apenas em dezembro de 2021, em seu último encontro com Silvio Santos, Lívia disse nas redes sociais finalmente ter fechado um ciclo.